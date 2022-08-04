佩洛西臺灣之行，中美之爭壹觸即發……韓外交面臨考驗. August. 04, 2022 07:42. . 突然強行訪問臺灣的美國眾議院議長佩洛西昨天與臺灣領導人蔡英文舉行會談，會見了臺灣立法機構（議會）領導層。佩洛西議長確認了美國對臺灣的支持，並表明了擴大兩國間交流和加強半導體領域合作的意向。她直接攻擊中國說，“對殘酷的人權記錄和法治的忽視仍在持續”。 佩洛西的訪問是在強烈警告軍事應對的中國進入大規模實彈軍事演習，美國為應對緊急情況緊急派遣航空母艦和戰鬥機的壹觸即發的超緊張狀況下進行的。雖然雙方沒有發生武力沖突，但中國包圍臺灣附近海域的罕見格局下，持續進行高強度海軍、空軍演習。中國還對美國稱“頭破血流”，預告將采取強硬措施。 美中圍繞臺灣的對峙清楚地說明了超越貿易和尖端技術，全方位擴張的戰略競爭如何發展到武力沖突的危機。這讓人想起了新興挑戰國和原有霸權國的競爭不可避免地歸結為戰爭的“修昔底德陷阱”。中國暫時中斷了100多家臺灣食品企業的產品進口，中斷了用於建築、鋼鐵制造的天然沙的出口，開始了事實上的經濟報復。 走向最糟糕的中美矛盾對韓國來說也只能是相當大的負擔。在臺灣海峽的危機面前，朝核問題可能會被拋在腦後，美國會被美國要求承擔同盟責任。發生緊急情況時，不僅有可能抽調駐韓美軍、在韓國國內部署中程導彈，還有可能面臨更加困惑的選擇。在經濟領域，包括“芯片四方”同盟在內，在與臺灣的雙邊、多邊合作中苦惱的變數也將增加。 巧合的是，韓國是佩洛西議長訪問臺灣後的到訪之地。激昂的中國反應的火花不知會濺到哪裏。韓國政府和國會應該冷靜地討論與美國的合作，但在對外發出信息方面需要更加慎重。為了不卷入不希望的外交紛爭或矛盾，現在應該小心處理每件事情。另外，還應仔細研究應對甚至出現核戰爭說法的臺灣海峽發生美中沖突的可能性以及半導體安保危機等的方案。更加迫切需要基於縝密的戰略判斷的智慧的對美、對華外交。

한국어