女畫家的視線. August. 04, 2022 07:42. . 在美術的歷史上，女性長期以來壹直是讓人看的對象，也是被描繪的對象。觀看的主體或畫畫的畫家總是男性。但是19世紀法國印象派女畫家貝爾特•莫裏索卻不同。她用自己的視線以丈夫為模特畫畫。就像很多男性畫家把妻子當作繆斯作畫壹樣。 莫裏索是在印象主義集團活動的三名女性之壹。雖然因為是女性，沒能進入國立美術學校，但是因為是在富有和藝術氛圍濃烈的環境中長大的，所以接受了個人教育，成為了畫家。不愧為洛可可美術大師讓-奧諾雷•弗拉戈納爾的後代，在她23歲首次入選巴黎沙龍展後，連續6次入選，在畫壇聲名鵲起。後來隨著與愛德華•馬奈的親近，她不再參加保守的沙龍展，而是成為了印象派的壹員。在舉行歷史性的第壹屆印象主義展示會的1874年冬天，他與馬奈的弟弟歐仁結婚。該畫作是在他們結婚後第二年去英國南部懷特島度蜜月時制作的。畫中的模特是丈夫歐仁。他雖然也是畫家，但承認妻子有更出色的才能，於是走上了外助之路。畫面中，歐仁站在他們住的酒店房間的窗邊，望著外面的少女和女性。少女像是在看漂浮著船的大海，看起來像母親的女性在看孩子，歐仁則在看那個女性。雖然看不清人物的臉，但畫家捕捉到了所有人的視線，畫在壹個畫面上。窗臺花盆的花朵代表他們興奮的心情和幸福，給畫增添了生機。 在這幅畫中，找不到像男性畫家畫妻子或女性模特時那樣肉欲的視線。只是用溫暖而又敏銳的觀察者的眼睛描繪了海邊的母女和丈夫而已。實際上，家人和母愛是莫裏索壹生都帶著愛意描繪的對象，也是她區別於男性同事畫家的只屬於她的主題。歐仁之後也多次為妻子擔任模特。就像其他藝術家的伴侶壹樣。

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