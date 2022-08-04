美國招聘機會創9個月來最低……勞動市場也烏雲密布. August. 04, 2022 07:43. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國的招聘件數創下了9個月以來的最低值等，美國勞動市場的蕭條征兆越來越嚴重。在美國第壹季度和第二季度增長率連續兩個季度出現負增長的情況下，支撐經濟的雇傭市場也出現了放緩的趨勢，很多人擔心美國經濟會加速蕭條。 美國勞動部當地時間2日表示，6月份美國企業的招聘次數為1070萬件，比壹個月前減少60.5萬名（5.4%），是去年9月以來的最低水平。美國招聘次數今年3月達到1186萬件，繼4月（1168萬件）、5月（1130萬件）之後，連續3個月呈減少趨勢。特別是僅零售企業就減少了34.3萬件，為招聘件數減少之首。 財政部長珍妮特·耶倫、美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾等壹直主張，盡管連續兩個季度出現負增長，但美國經濟仍雇傭良好，沒有陷入停滯。在這種情況下，現在雇傭指標的惡化暴露無遺。 美聯儲高層人士為了抑制達到9%的美國消費者物價上漲率，表示今後也將堅持上調利率的基調，因此很有可能對美國經濟造成另壹種負擔。 當天，芝加哥美聯儲主席查爾斯·埃文斯表示，在美聯儲決定基準利率的下個月聯邦公開市場委員會会议上，“雖然評價說上調0.50%是妥當的，但上調0.75%也不錯”。舊金山美聯儲主席瑪麗·戴利也表示，“距離抑制通貨膨脹還有很長的路要走”，“我們為了抑制物價而做的事情完全沒有結束”。特別是，她對華爾街部分人士提出的明年下調利率的可能性持否定態度。

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