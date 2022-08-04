國內水族館最後壹只南方大海豚“飛鳳”將回歸大海. August. 04, 2022 07:43. by 李祝福記者 bless@donga.com. 韓國國內水族館最後剩下的濟州南方大海豚“飛鳳”將返回大海。南方大海豚是國際瀕危物種，在濟州沿岸棲息著120多只。 韓國海洋水產部3日表示，為了將飛鳳送回自然生態界，將啟動野生適應訓練等海洋放流（放生）程序。飛鳳於2005年4月在濟州飛揚島前海被非法捕獲後，壹直在濟州太平洋Resom（原太平洋樂園）進行海豚表演。隨著今年1月太平洋Resom停業，放流討論迅速升溫。 據海洋水產部透露，飛鳳在飼養水槽內親自捕獵活獵物等，通過了適應性訓練。海洋水產部計劃將飛鳳從濟州太平洋Resom移至西歸浦市大靜邑附近的網箱，與野生海豚進行感應交流後，最早在今年放流。放流後1年內追蹤調查“飛鳳”的行動特性、健康狀況等，判斷是否適應野生環境。 海洋水產部將在沒有外部活動的情況下進行“安靜的放流”。根據專家的建議，只有切斷與人的接觸、噪音、燈光等外部因素，才能提高適應野生環境的可能性。各階段的訓練情況將通過影像等記錄下來並公開。海洋水產部解釋說：“放流費用由太平洋Resom方面承擔，放流後追蹤調查等費用由政府承擔。” 至此，以2009年左右被非法捕獲後，2013年大法院判決將其放回大海的“濟石”、“春三”、“三八”為起點開始的南方大海豚海洋放流將在9年後結束。當時，飛鳳以很久以前被捕為由，檢察機關沒有移交審判，因此未能回到大海。 目前，韓國國內水族館內共有21只鯨魚，其中包括5只白鯨、16只大海豚。據海洋水產部透露，這些海豚屬於海外種，經過正式交易或用於研究，不屬於放生對象。海洋水產部表示：“計劃以此次放流為契機，加快制定海豚等海洋動物福利改善政策。”將通過修改法令，推進△禁止往水族館內運入新鯨魚 △禁止騎上去等給鯨魚帶來壓力的行為 △轉換水族館設立許可制等。

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