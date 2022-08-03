病毒在DMZ擴散……Netflix電影《卡特》制作發布會. August. 03, 2022 07:36. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “我想自信地說這是壹部新領域的動作片。簡直就是真實的。”（演員周元） “該片包含了粗糙的水墨畫般的動作戲。”（導演鄭秉吉） 導演和主演概括了將於5日在全世界公開的奈飛原創電影《卡特》(照片)。這是記者2日在首爾鐘路區某酒店舉行的《卡特》制作報告會現場了解到的。 電影以非武裝地帶（DMZ）發生的病毒擴散後，不僅是北韓，連美國也會焦土化的設定開始。在南北為開發治療劑而展開合作的情況下，在首爾的壹家汽車旅館裏，失去所有記憶的來歷不明的男性卡特（周元飾）終於蘇醒了。通過耳中裝置，有人接連向卡特下達了制服美國中央情報局（CIA）武裝要員等追趕卡特的人的指示。如果拒絕指示，就要引爆放置在嘴裏的炸彈的威脅下，他莫名其妙地按照指示執行任務。她的任務是尋找治療劑開發的核心人物—壹位北韓少女，並帶到新義州。 電影從開頭開始就展開動作片數量攻勢。包括卡特只穿著壹條內褲，拿著鐮刀在澡堂制服100多人的場面在內，利用多種空間的動作場面難度非常大。動作場面大部分都是為了提高投入感而壹次性拍攝的壹鏡到底。 在2017年電影《惡女》中展現獨創性的動作場面，確保動作片粉絲群的鄭導演當天就壹鏡到底拍攝解釋說：“因為壹旦失誤就要回到第壹次，所以花費了很多時間和努力”，“這是壹部充滿汗味的電影。” 為了飾演“人類兵器”卡特，周元接受了近4個月的動作訓練。周元當天表示：“第壹次看到劇本後，經常想‘這是可能的動作戲嗎’”，“每次去拍攝現場都會想‘今天會和幾個人打架呢？會傷到多少人呢’，抱著這樣的心態去拍戲的。”

한국어