C羅被替換下場後提前退場引發爭議. August. 02, 2022 07:42. by 金培中 wanted@donga.com. 英格蘭足球超級聯賽（EPL）曼徹斯特聯隊（曼聯）的克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（38歲）在新賽季前夕首次參加季前賽比賽後，在推特上留下了“很高興回來”的感想，但內心似乎有所不同。1日，在英國曼徹斯特老特拉福德球場舉行的與Rayo（意為閃電）巴列卡諾（西班牙）的熱身賽上，羅納爾多首發出場，上場45分鐘後被替換下場，但他沒有坐在替補席上，而是提前離開球場回家，引發了爭議。 C羅在2021~2022賽季結束後壹直表示要離開球隊。理由是希望在新賽季能為參加歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽（UCL）的球隊效力。2021~2022賽季曼聯隊僅在EPL排名第6位，未能獲得賦予前4名球隊的歐冠參賽資格。上月初，C羅甚至沒有參加曼聯隊的泰國、澳大利亞季前賽，直到距離2022~2023賽季開幕還不到10天的上月30日才重返球隊。然後當天他參加了季前賽。這是C羅自5月與布萊頓隊進行聯賽比賽後，時隔3個月再次身穿曼聯隊球衣參加比賽。 美國ESPN指出：“C羅在比賽結束之前就提早離開了賽場。”另外，C羅在比賽過程中還被拍到對曼聯隊新任主教練埃裏克•滕哈格的指示表示不滿的樣子。賽後，主教練滕哈格通過天空體育表示，“（C羅）缺席了球隊之前的訓練，與其他球員的水平不相符。因此他需要更多的比賽和訓練（來恢復競技狀態）。”曼聯隊將於7日在主場對陣布萊頓隊迎來新賽季英超揭幕戰。

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