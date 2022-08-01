時隔76年的學制修改引發爭議……主人應該是需求者而不是供應者. August. 01, 2022 07:48. . 政府表示，將從2025年開始推進入學年齡提前壹年——從5周歲開始上小學的學制修改。教育副總理兼教育部長樸順愛29日在總統業務報告中報告了上述方案。樸副總理在其推進背景中表示：“這是為了盡早由國家負責消除因地區或家庭條件而產生的起跑線上的教育差距。”但是，考慮到擴充教師和教室的困難，以及入學考試、就業競爭可能會更加激烈，計劃將滿5周歲的人分為每年壹定比例（25%）的階段性入學。 此前，隨著低生育、高齡化的人口結構變化和產業發展帶來的勞動市場變化，社會持續要求修改學制。如果加快進入社會，結婚和生育時間也會提前。隨著生命勞動時間的延長，可生產人口也將增加。盡管有這樣的效果，但規定小學入學年齡為6周歲的1949年《教育法》至今沒有改變過。因為不僅是小學、初中、高中，還要改變大學、企業、軍隊等整個社會的時間表，因此產生的阻抗和費用很大。 教育部不可能不知道如此古老的難題，卻發表“突然”的學制修改，令人無法理解。學制修改既不包含在大選公約中，也不包含在國政課題中。據悉，事前也沒有與負責幼兒園和小學、初中、高中教育的市道教育廳進行協商。學制修改與何時、教什麽的教育課程修改有著直接關系，但連這個都沒有提及，也沒有推算所需預算。 沒有預告的倉促政策會帶來不必要的矛盾。擔心馬上與6周歲哥哥們競爭的學生家長、因提前進入放學時間較早的小學而增加保育負擔的雙職工父母、即將教育發育階段各不相同的5周歲孩子的教師等，紛紛要求撤回學制修改。教育團體也壹致反對說：“在沒有事先征求意見或研究政策的情況下出臺了政策。” 教育部計劃在今年內對國民進行問卷調查，並組成學制修改工作組，著手研究政策。不能因為已經向總統報告的政策而成為結論而去進行意見收集或政策研究。因為對學生個人生活的影響很大，所以即使仔細分析效果和反效果後推進，也要減少執行錯誤。不能只以確保勞動力等單純的邏輯強行推進。教育界也對符合時代的學制修改抱有期待，要以開放的心態參與政策討論過程。

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