艾倫•澤基成為MLB歷史上第二少比賽場次轟出200記本壘打的球員. August. 01, 2022 07:50. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “判官棒（Judge＇s wand）”從來沒有這麽火熱過。紐約洋基隊的艾倫•澤基（30歲）成為美國職棒大聯盟（MLB）歷史上第二少的比賽場數，征服個人第200記本壘打高地的擊球手。 上月30日（當地時間）在與堪薩斯城皇家隊的主場比賽中，作為2號指定擊球手首發出場的澤基在球隊以2比0領先的第2局下半局2人出局1壘有人的情況下，面對對方首發投手喬納森•希斯利（25歲）擊出了越過右中間圍墻的本壘打。 這是澤基本賽季擊出的第42記本壘打，領先美國聯盟（AL）本壘打排名第2位的約旦•阿爾瓦雷斯（30記本壘打）12記，領先MLB全體排名第2位的凱爾•施瓦伯（32記本壘打）10記，占據本壘打榜頭把交椅。 該本壘打也是澤基在MLB出道後的第671場比賽中擊出的第200記本壘打。在MLB歷史上擊出第200記本壘打，出戰場次少於澤基的只有萊恩•霍華德（43歲•費城人隊）壹人而已。作為MLB歷史上最少比賽場數（325場比賽）轟出100記本壘打主人公的霍華德在第658場比賽中擊出了個人第200記本壘打。 澤基憑借該本壘打成為了8月份之前擊出最多本壘打的AL擊球手。洋基隊在當地時間7月還剩下壹場比賽，因此記錄可能會進壹步增加。之前的AL最高紀錄是1928年洋基隊前輩喬治•赫爾曼“貝比”魯斯（1895~1948年）創下的41記本壘打。即使將範圍擴大到國家聯盟（NL），截止到7月，本壘打數多於澤基的也只有2001年的巴裏•邦茲（58歲•舊金山巨人隊）和1998年的馬克•麥奎爾（59歲•聖路易斯紅雀隊）兩人。 澤基此前的賽季個人本壘打最高紀錄是在2017年擊出的52記，而本賽季他的場均本壘打數是0.4記。如果保持這個速度，澤基將以67記本壘打刷新個人最高紀錄。在MLB，“類固醇全盛時代”的2001年邦茲擊出73記本壘打，薩米•索薩（54歲•芝加哥小熊隊）擊出64記本壘打後，本賽季已是連續第21個賽季未能有球員擊出60記本壘打，有澤基有望改寫這壹記錄。 澤基在當天比賽結束後表示，“（能否實現賽季第60記本壘打）還不得而知。我只是盡最大努力、自重，做能幫助球隊取得勝利的事情。”當天以8比2取得勝利的洋基隊目前以69勝33負的成績守住了MLB全體勝率第壹（0.676）的位置。

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