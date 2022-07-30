美中元首連續兩個多小時惡言相向……韓國對“安保不安”有準備嗎？. July. 30, 2022 07:31. . 美國總統拜登和中國國家主席習近平在前天舉行的2小時20分鐘的電話會談中，就臺灣問題發生了沖突。習主席警告說，“反對外部勢力的幹涉”，“玩火必將自焚”。拜登總統再次強調：“強烈反對單方面改變臺灣海峽現狀或破壞和平、穩定的企圖。”兩國首腦還就俄羅斯、經濟及人權問題展開了激烈的心理戰。 兩位首腦的通話是在美中兩國圍繞美國權力排名第三的美國眾議院議長南希·佩洛西8月訪問臺灣問題軍事緊張感加劇的時候進行的。中國表示，如果她強行訪問臺灣，“壹定會予以應對”，在臺灣附近繼續進行武力示威。在福建省的空軍基地集結了戰鬥機和無人轟炸機。對此，美國也緊急向臺灣海域派遣了航空母艦。雖然發生沖突的可能性越來越大，但兩國首腦不僅沒有進行磋商，反而互相進行了粗暴的威脅和警告。 臺灣海峽的軍事矛盾是影響駐韓美軍運用的變數。美國以提高駐海外美軍的靈活性為宗旨，壹直在研究駐韓、駐日美軍為應對其他地區發生緊急情況而移動的可能性。美中矛盾有可能助長韓半島的不穩定性，這壹點也令人擔憂。由於朝鮮有可能進行第七次核試驗，緊張局勢本來就持續不斷。有觀察人士認為，朝鮮可能會以韓美聯合軍事演習為借口進行高強度挑釁。朝鮮國務委員長金正恩還對尹錫悅政府威脅說，“將全軍覆沒”。但是，白宮在報道美中首腦通話內容的簡報和資料中壹次也沒有提到朝鮮問題。 臺灣等韓半島之外的動向不再是別人的事情。韓國軍方和外交當局應該比任何時候都更密切地觀察美中之間的動向，檢驗發生緊急情況時的應對情況。反映敏感的外部因素的軍事、外交方案應該得到更多的討論。在徹底的對朝應對態勢下，現在需要考慮印度太平洋地區復雜的安保格局可能產生的影響的對美和對華戰略。

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