主人公是7名韓國人……美國漫威漫畫即將問世. July. 30, 2022 07:31. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 以7名韓國超級英雄為主人公的漫威（Marvel）漫畫《Tiger Division》即將出版。漫威28日（當地時間）表示，將於11月推出由大韓民國英雄人物組成的《Tiger Division》5集限量版系列。 22日（當地時間），漫威在美國加利福尼亞州聖地亞哥舉行的“聖地亞哥漫畫展”上介紹了《Tiger Division》計劃。“聖地亞哥漫畫展”是舉辦漫畫相關書籍、角色、電影等消息和活動的大規模博覽會，從本月21日開始為期4天。之後漫威通過網站和推特公開了《Tiger Division》的封面。 漫畫的主人公是擁有黃金心臟和強大力量的“太極旗”、以九尾狐傳說為基礎的“白狐”、K-POP明星英雄“Luna Snow”、魔法師角色“Lady Bright”、半神半人“Enigma先生”、將移動的長丞人形象化的“The General”、Android“Gun-R2”。 其中“太極旗”以變化的顏值吸引了人們的視線。《Tiger Division》去年2月通過漫威漫畫的超級反派《模仿大師（Taskmaster）》系列公開過部分內容，當時“太極旗”角色穿著白色背景、中間印有大太極圖案的衣服。相反，在此次公開的照片中，以胸前畫著的太極圖案為中心，換上了適當利用黑色、藍色、紅色的幹練的服裝。 誕生漫威漫畫的韓裔女英雄“蛛絲（Silk）”的作家艾米麗•金將制作《Tiger Division》的故事。另外，曾負責亞裔英雄漫畫《漫威聲音：Identity》的克裏斯•李將負責畫畫。艾米麗•金通過漫威表示：“很高興能夠推出《Tiger Division》第壹部限量版。我根本沒想到會為韓國英雄創作文章”，“希望《Tiger Division》系列能夠延續下去。”

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