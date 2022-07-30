公共機關明年將裁減定員……今年下半年的經常開支也將減少10%以上. July. 30, 2022 07:32. by 崔惠? herstory@donga.com. 從明年開始將減少公共機關的定員，今年下半年（7月至12月）將削減10%以上的經常經費和業務推進費。必須減少住宿設施運營等與民間競爭的業務，出售不必要的海外事業或高爾夫球場、公寓型酒店會員券等。 經濟副總理兼企劃財政部部長秋慶鎬29日在政府首爾大樓舉行的公共機關運營委員會上表決通過了包含上述內容的《新政府公共機關革新指導方針》。秋慶鎬在當天的會議上表示：“公共部門應以身作則，勒緊褲帶，推進刻骨銘心的高強度革新，”“新政府不會再容忍公共機關的非效率和散漫經營。” 政府要求350個公共機關在組織與人力、預算、功能、資產、福利5個領域制定革新計劃後，在下月底之前提交。因此，公共機關從明年開始原則上要減少定員數。必須減少過度的幹部職位比率，合並“副行長”“部門負責人”“本部長"等類似業務職位。但是對於新錄用會減少的憂慮，企劃財政部第二次官崔尚大（音）解釋說：“即使減少定員，相比人為的調整，會階段性地減少退休、離職、自然減少等，最大限度地減少對新錄用產生的影響。” 此外，公共機關今年下半年的管理費和出差費等主要經常經費和業務推進費要分別減少10%以上。明年經常經費將比今年減少3%以上，業務推進費將減少10%以上。必須出售不必要的高爾夫球場會員券等非核心資產，並減少過多的辦公室面積。 此外，還要減少民間可以執行的住宿設施運營或知識財產評價等業務。但企劃財政部表示，在此過程中沒有推進民營化的計劃。

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