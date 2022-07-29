今後壹旦發現非法賣空行為，將立即展開檢查. July. 29, 2022 07:52. by 金紫炫記者•田主永記者 zion37@donga.com,aimhigh@donga.com. 今後，犯下賣空相關非法行為的投資者將跳過金融當局的調查，直接接受檢察機關的調查。 28日，金融委員會、金融監督院、大檢察廳、韓國交易所召開了緊急會議，發表了上述內容的“賣空制度補充方案”。其核心是加強對非法賣空或與賣空相關的操縱行情等的揭發和處罰。這是根據前壹天尹錫悅總統向金融當局和檢察機關等相關機構提出的“壹定要根除圍繞賣空的不法行為的覺悟，制定相關對策”的要求而做出的決定。 根據此次對策，金融監督院如果發現與賣空相關的不公正交易嫌疑，將立即著手企劃調查。另外，對於非法賣空，還決定積極利用無需金融當局的行政調查程序，由首爾南部地方檢察廳證券犯罪聯合調查團立即著手調查的“快速通道（迅速處理）”程序。 個人投資者的賣空門檻將降低。個人投資者的賣空擔保比率將從140%下降到120%。這改善了與外國人和機構（105~120%）相比處於不利地位，被稱作 “傾斜的運動場”的指責。

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