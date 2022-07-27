對陣日本隊爭取壹雪前恥，實現東亞杯四連冠…韓國隊有望魚與熊掌兼得. July. 27, 2022 07:49. by 金培中 wanted@donga.com. 時隔16個月，韓國隊和日本隊將再次展開交鋒。 韓國男子國家足球代表隊將於27日下午7時20分在日本愛知縣豐田市舉行的2022東亞足球聯盟（EAFF）E-1錦標賽（東亞杯）上與日本隊進行最後壹場比賽。由韓國、日本、中國、中國香港4隊組成的本次大賽中，韓國隊以2勝無敗（積6分）位居第壹，日本隊以1勝1平（積4分）位居第二，因此，根據韓日比賽的結果，將決出最後的冠軍。 韓國隊與日本隊的歷史戰績為42勝23平15負，占據明顯優勢。但自2000年以後，以6勝7平5負的戰績展開了幾乎平等的對決。而在最近的對決中，韓國隊更是嘗到了屈辱的滋味。去年3月在日本橫濱舉行的友誼賽上，韓國隊以0比3負於對手。這是繼1974年韓日定期比賽（1比4）、2011年韓日友誼賽（0比3）後，第三次以3球之差完敗。巧合的是，上月在烏茲別克斯坦舉行的亞洲足球聯盟（AFC）23歲以下（U-23）亞洲杯8強賽上，U-23代表隊同樣以0比3慘敗於日本隊。 韓國隊通過本次比賽不僅要奪冠，還要洗刷韓日戰的恥辱。正在參加此次代表隊的球員中，“橫濱慘案”當時在國家隊的他們的覺悟與眾不同。當時趙賢祐（蔚山）、朴誌洙（金泉）、洪哲（大邱）、羅相浩（首爾）擔任主力，趙英旭、尹鐘奎（以上首爾）則擔任替補。羅相浩表示：“輸給日本隊，太氣憤了，睡不著覺”，正在積極備戰與日本隊比賽。 隊內氣氛很好。在24日進行的第2場比賽中，韓國隊以3比0戰勝中國香港隊，而日本隊則被中國隊以0比0爆冷逼平。韓國隊在那場比賽中還很好地配置了參加第1場比賽的主力球員們的體力。 冠軍獎杯關系到兩國的自尊心，因此預計此次韓日戰將成為全力戰。國家隊主教練保羅•本托表示，“正在考慮怎樣才能戰勝日本隊，在東亞杯上奪冠”，展示出必勝決心。去年3月韓日戰失利後陷入困境的本托主教練也深知韓日戰的重要性。面對以23歲以下球員為主組建國家隊的中國隊展現出低水平競技水準的日本隊主教練森保壹表示：“爭取在與韓國隊的比賽中取得勝利，盡情享受最後的喜悅。”

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