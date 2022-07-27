“強制遣返關鍵人物”金煉鐵最早將於本周回國. July. 27, 2022 07:49. by 張恩智記者、朴鐘民記者 jej@donga.com,blick@donga.com. 據悉，因強制遣返“脫北”漁民事件而被告發的前統壹部長金煉鐵（照片）最快將於本周回國。 據法律界和統壹部有關人士26日透露，為看望正在美國留學的子女而出國的金煉鐵向周圍人士表明了將於本月末回國的意向。首爾中央地方檢察廳公共調查三部（部長檢察官李俊範）計劃最早在8月初傳喚金煉鐵，調查當時宣布“認為‘脫北’漁民歸順韓國的意願沒有誠意”的經過等。據悉，涉嫌在遣返之前提前結束聯合審問調查的前國家情報院院長徐薰也表達了如果檢察機關傳喚將回國的意思。徐薰的親信表示：“現在作為研究教授滯留在美國，如果有必要，隨時都會回國。” 統壹部長權寧世當天在接受CBS廣播采訪時表示，遣返“脫北”漁民當時，“聯合國軍”司令部並不是知道是“強制遣返”，才批準出入板門店。權寧世表示：“可能是聯合國軍司令部不知道是強制遣返，看到漁民們被綁在捆繩上、戴上眼罩後，感到了困惑，”“據我所知，捆繩和眼罩部分在聯合國軍司令部抗議後立即解開了，聯合國軍司令部在遣返朝鮮後曾向統壹部提出強烈抗議，統壹部和聯合國軍司令部當時壹度關系有點別扭。” 正在調查西海公務員被殺事件的首爾中央地方檢察廳公共調查壹部（部長檢察官李熙東）從當天上午9時左右開始傳喚海洋警察相關人士A某進行了調查。據悉，檢察機關向A某詢問了事件發生兩天後的2020年9月24日，當時仁川海警署署長申東三發表的第壹次調查結果簡報的制作過程等。

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