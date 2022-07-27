“讓BTS 為6•25參戰勇士帶來壹場演唱會怎麽樣？”. July. 27, 2022 07:50. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. “如果BTS（防彈少年團）能為6•25戰爭參戰勇士帶來壹場演唱會，該有多酷啊？” 美國新澤西州伯靈頓縣教育廳教育服務局局長鮑比•唐斯（照片）25日（當地時間）在接受《東亞日報》采訪時表示：“如果能將韓國的‘酷（Cool）’文化與歷史聯系起來，將有更多的美國學生了解6•25戰爭。”唐斯局長從2016年開始聯合韓國戰爭遺業財團出版6•25戰爭教育資料，向美國的歷史及社會教師宣傳6•25戰爭史和意義。 唐斯局長之所以參加這樣的活動，很大程度上是受到6•25戰爭參戰勇士、已故外公查爾斯•梅納的影響。梅納先生隸屬於1950年7月最先踏入韓國領土的美國陸軍第24師團19團，展開了激烈的金剛戰鬥。雖然受傷，但仍然使朝鮮軍隊的機關槍無力化，獲得了銀星勛章。退役後，他在佛羅裏達建立韓國戰爭紀念碑等，為參戰勇士服務，之後於1998年去世。 唐斯局長表示：“我認為在學習6•25戰爭的過程中，廣泛共享這樣的遺產是紀念外公、向眾多參戰勇士表示尊敬的正確道路。”他說，“很多美國學生通過《魷魚遊戲》或K-POP、韓國電影和電視劇了解韓國，但無法將發生6•25戰爭的事實聯系起來。”"他叮囑道：“如果韓國政府共享6•25戰爭教育資料，將會有很大的幫助。”

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