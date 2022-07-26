“10月的新娘”Queen研兒與比自己小5歲的聲樂家高雨林結婚. July. 26, 2022 08:04. by 金東昱, 金哉希 creating@donga.com,jetti@donga.com. “花滑女王”金研兒（32歲）將於10月結婚。結婚對象是目前正作為男子跨界組合“Forestella”成員活動的聲樂家高雨林（27歲）。 金研兒的經紀公司AT Sports25日表示：“金研兒將於10月下旬在首爾某處與聲樂家高雨林舉行婚禮。”高雨林的經紀公司Beat Interactive也在當天公布了兩人結婚的消息。據悉，婚禮將只邀請雙方的親朋好友，並以非公開的形式進行。金研兒在2014年粉絲見面會上曾說：“10年後就35歲了。如果（到那時）還不結婚的話，是不是太晚了。” 金研兒和高雨林在2018年All That Skate冰上表演中作為邀請歌手出演時首次相遇。當時，金研兒特別出演了該秀，並進行了花樣滑冰表演。以當時的相遇為契機，兩人交往了3年多，並宣布結婚。據悉，兩人的音樂取向特別相似，因此變得親近。 畢業於首爾大學聲樂系的高雨林正在同壹所大學的研究生院學習聲樂。他出演了選拔男性4重唱團員的電視選秀節目《幽靈歌手第二季》，獲得了冠軍。大邱和平教會牧師高京洙是他的父親。高雨林目前還未服完兵役，經紀公司表示：“關於服兵役，目前還沒有決定。” 高雨林的粉絲之間還流傳著與金研兒戀愛的傳聞。高雨林曾於2020年5月在自己的社交網絡服務（SNS）上上傳過伴侶犬“研雨”的照片，對此，高雨林的粉絲們推測伴侶犬的名字是不是取自金研兒的“研”和高雨林的“雨”。 此前，金研兒曾被眾多男歌手、演員和體育明星選為自己的理想型。金研兒就自己高中時的理想型表示：“性格和外貌都很有男人味。”2010年出版的自傳《金研兒的7分鐘劇情》中，她寫道，“裝作太強的男人不怎麽樣。比起懷有‘因為我是男人，所以應該這樣’想法的人，我希望即使是男人，如果有困難的事情，也能依靠我。我喜歡對自己感情坦誠的人。”此後，金研兒壹直將“坦率、溝通順暢的人”選為理想型的首選要素。 金研兒結婚的消息傳開後，日本媒體也迅速報道了這壹消息，表現出了極大的關註。25日，朝日電視臺、《日刊體育》、雅虎日本等媒體援引韓國媒體報道了“韓國花樣滑冰女王金研兒將於10月與比自己小5歲的聲樂家結婚”的內容。世界級體育明星金研兒與日本同齡對手淺田真央（32歲）在2010年溫哥華冬奧會上爭奪金牌，受到了日本球迷的廣泛關註。當時金研兒獲得了金牌，淺田真央獲得了銀牌。 獲得溫哥華冬奧會花樣滑冰女子單人滑金牌的金研兒在2014年索契冬奧會上獲得銀牌，宣布退役。之後她作為2018年平昌冬奧會宣傳大使活動，為大會的成功舉辦做出了貢獻。聯合國兒童基金會國際親善大使金研兒還開展了多種多樣的捐贈活動。

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