消極擴大解釋的危險. July. 25, 2022 07:44. . “我們不受發生在自己身上的事件的影響，而是受自己對此事件的解釋的影響。”―出自愛比克泰德的語錄中 以前，壹個組長在進行辭職面談時，好不容易說出了這樣的話。“妳為什麽討厭我？”當問及那麽想的理由是什麽，他提到了各種各樣的記憶。他說3年前我在辦公室沒有接受他的問候。他說，有壹天在組長們的報告時間我說“沒有時間”，為什麽只不聽自己的報告。從這些事件來看，他解釋說我討厭自己，所以最終決定辭職。可惜我根本記不住這些事。 希臘哲學家愛比克泰德曾表示：“我們不是因為發生的事件，而是因為自己對該事件的解釋而受到影響。”相愛的人在死亡或離開時受到痛苦的原因不是因為死亡或離別本身，而是因為對其賦予的自己的意義，即“我現在是壹個人”、“都怪我”等解釋。 對方沒有帶著意圖行動，卻認為“因為沒有愛情”、“因為討厭我”而受挫的事情也不少。在某件事情上只失敗過壹次，卻說“我是落伍者”，感到非常絕望。最終，讓自己受挫的不是別人或某件事，而是自己的解釋。 人類對某事賦予意義並進行解釋是很自然的。但是，當這壹過程走向極端時，人類就會自己陷入痛苦之中。如何避免這種想法的羈絆？認知心理學家們建議，將事件和解釋分開，進行酷酷地接受事件本身的練習。也就是說，要警惕對發生的事件的否定性擴大解釋。妳會做出怎樣的選擇呢？

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