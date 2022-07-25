BA.5毒株擴散……日本新增確診病例20萬人，美國壹周內新增確診病例12萬人. July. 25, 2022 07:45. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 隨著新冠病毒BA.5變異毒株的擴散，世界各國新冠病毒感染者劇增。其中，日本新增確診者逾20萬人，創下了歷史最高紀錄。 據日本廣播協會（NHK）等媒體統計，23日日本新增確診病例20.0957萬例。當天，包括東京在內的17個縣級行政區出現最多新增確診病例。危重癥患者從前壹天的12名劇增至203名。日本16日確診人數超過11萬人，達到最高點後暫時停滯不前。4天後的20日突破了15萬名，刷新了最高值。此後到23日為止，連續4天刷新最高值，呈現出劇增趨勢。 日本官房長官松野博壹23日也被確診為新冠患者。但據悉，他與日本首相岸田文雄沒有密切接觸。日本厚生勞動省表示，為了防止擴散趨勢，計劃在今年秋天以後追加接種應對奧密克戎變異毒株的改良型新冠疫苗。 在美國，確診人數也連續壹周超過12萬人，擴散趨勢尚未得到控制。最近確診的75%至80%是感染了BA.5變異毒株。據美國《紐約時報》統計，以22日為基準，壹周平均新增確診人數為12.7569萬名，比兩周前增加了約18%。住院患者人數為4.2710萬名，比兩周前增加了近17%。 據日本《日經亞洲》報道，今年年初，由於奧密克戎毒株的擴散，中國持續進行高強度防疫封鎖，但由於BA.5變異毒株的擴散，約五分之壹的人口很有可能再次被封鎖。據報道，中國當局將從25日開始對41個城市實施全面或部分封鎖。相關城市約有2.64億人居住。據統計，截至21日，中國新增確診病例為880例。中國衛生當局表示：“中國產疫苗對奧密克戎亞型變異毒株的效果下降是最近擴散的主要原因。”

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