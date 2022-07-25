“視頻泄露”受害……舉報極權主義“魔女狩獵”. July. 25, 2022 07:46. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 在羅馬尼亞壹所名牌學校擔任歷史教師的艾米莉亞（凱蒂婭•帕斯卡留飾）面臨危機。與丈夫拍攝的性關系視頻被泄露後被上傳到了成人網站上。艾米莉亞最終被叫去家長會議。假裝高尚的家長們和同事教師們各種戲弄和侮辱層出不窮。雖然她是影像外泄的受害者，但卻遭到了魔女狩獵，陷入了困境。 將於28日上映的《噩夢炸裂或瘋狂的色情（Bad Luck Banging Or Loony Porn）》 （照片）是去年在柏林國際電影節上獲得最高獎金熊獎的電影。分為三部曲的該電影中，第壹部分是像追擊因影像泄露而變得尷尬的艾米莉亞往來街頭的樣子壹樣拍攝，跟隨她的壹天。第二部分將停止展開故事情節，依次展示羅馬尼亞臭名昭著的獨裁者齊奧塞斯庫、種族歧視等70多個關鍵詞和形象，然後用字幕說明相關內容。例如，以羅馬尼亞民族詩人埃米內斯庫為關鍵詞，展示印有他面孔的紙幣後，貼上“我們的良心”的說明。第三部分講述了艾米莉亞在家長會議上經歷的故事。 第二部分介紹的關鍵詞與第三部分緊密相連。在第三部分中，家長們雖然稱贊象征良心的埃米內斯庫，但是對於猛烈抨擊受害者艾米莉亞、放任子女登錄成人網站的自己，家長們壹貫表現出寬容、“沒有良心的樣子”。雖然家長們譴責1989年倒臺的齊奧塞斯庫獨裁政權，但他們的行為本身就是獨裁政權的極權主義。 導演拉杜•裘德以新的拍攝方法引領敘事，同時以黑色喜劇的形式愉快地指出了在祖國羅馬尼亞形成的獨裁和極權主義、吉普賽人歧視、現代人的各種偽善。

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