統壹部：“朝鮮接受無核化時，將提出保障安全等大膽的提議”. July. 23, 2022 07:30. by 申晋宇, 尹相虎 niceshin@donga.com,ysh1005@donga.com. 韓國總統尹錫悅22日表示：“如果朝鮮接受實質性的無核化，韓國要提出大膽的提議，希望（統壹部）為具有現實性的方案周密地做好準備。”尹錫悅當天在聽取統壹部長權寧世的工作報告時做出了上述指示。此前，尹錫悅在5月的就職演說中也曾表示：“將準備能夠劃時代地改善朝鮮經濟和朝鮮居民生活的大膽計劃。” 統壹部表示，尹錫悅提及的“大膽計劃”包括對朝經濟合作及安全保障方案等。統壹部負責官員表示：“朝鮮在核開發等過程中不是把安全問題作為借口嗎？”“因此，不僅是對朝經濟援助，我們提出的方案裏還將包括，解決（朝鮮）壹直表示擔心的安全領域等擔憂問題。”他還表示：“我們計劃提議的內容，將是（讓朝鮮）覺得沒有必要進行核開發的程度。”據悉，正在廣泛討論的安全保障方案中，包括簽訂韓半島和平協定、構建軍事信任、軍控等內容。 不過，韓國政府認為，朝鮮還在繼續挑釁，而且此次方案是針對無核化措施的“分階段”履行方案，因此不會急於求成。權世寧當天也向尹錫悅報告稱：“不是先無核化或大交易式解決，而是分階段同時履行無核化和相應措施。”據悉，在此次業務報告中，尹錫悅沒有提及“‘脫北’漁民遣返事件”等或做出特別的指示。 當天，國防部長李鐘燮也向尹錫悅進行了業務報告。業務報告中提到了2017年結束後被廢棄的“乙支自由衛士（UFG）”聯合軍演更名為意為“自由盾牌”的“乙支自由盾牌（UFS）”，以及將從下月起開始恢復下半年的聯合軍演等內容。此外，報告還包括從明年開始恢復舉行文在寅政府因考慮到南北關系而中斷的團級以上聯合野外機動演習的內容。軍方相關人士表示：“在每年上、下半年的聯合軍演中，將集中實施美國航母參加的聯合航母強襲團演習、韓美海軍陸戰隊的大規模登陸演習等。” 據國防部透露，韓國將增加能夠打擊朝鮮全境的“玄武-4”等高威力、超精密導彈的數量，並擴充特種部隊的滲透、打擊能力等大規模懲罰報復能力。 尹錫悅對李鐘燮指示：“為了應對朝核威脅，在嚴密、高效地構建導彈防禦體系方面要竭盡全力，同時要毫無差池地推進大選公約中（到2025年為止）士兵工資超過200萬韓元的內容。”

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