LG能源解決方案擴大對美國福特公司的電池供應，為此將增建波蘭工廠. July. 23, 2022 07:30. by 郭道英 now@donga.com. 盡管全球經濟存在不確定性，但電池行業為應對電動汽車需求而不斷進行投資。 LG能源解決方案公司22日表示，到明年為止，將在波蘭電池工廠內將美國福特供貨用生產線規模增加到原來的2倍。LG能源解決方案從2020年下半年（7~12月）開始向人氣電動汽車車型“Mustang Mach-E”和電氣商用車“E-Transit”供應電池。特別是Mustang Mach-E去年在全球市場的銷量超過了5.5萬輛。今後的銷售前景也比較樂觀。福特首席執行官（CEO）吉姆•帕利去年年末曾在推特上表示：“計劃到2023年為止，將Mustang Mach-E的生產能力擴大3倍以上。” 波蘭工廠規模為70GWh（千兆瓦時），是目前全世界最大的電池工廠。LG能源解決方案除了向福特外，還向德國大眾等供應該工廠生產的電池。此次增設是為了配合顧客公司福特的產量增加計劃而進行的。 業界相關人士表示：“LG最近開始重新討論投資的1.7萬億韓元規模的美國亞利桑那州電池工廠具有應對潛在需求的先發制人的投資性質”，“如果合作形態或確實的顧客公司保證物量，在壹定程度上可以擺脫經濟蕭條等風險。” SK-On當天表示，將與福特、正極材料生產企業EcoProBM壹起，為在北美構築正極材料生產設施而共同投資。三家公司計劃在年內簽訂共同投資的正式合同，並於明年下半年開工。在該工廠生產的正極材料將供應給SK-On和福特最近正式設立的合作電池工廠“Blue Oval SK”。

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