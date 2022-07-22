青年債務利息減免爭議，應明確排除“舉債投資”的原則. July. 22, 2022 07:57. . 韓國總統室19日表示，對於最多減免青年債務者貸款壹半利息的青年特例項目，“不是減免本金，而是延長到期期限，降低部分利率”。金融委員會委員長金珠賢前壹天表示：“請用溫暖的心理解這壹對策。”對於青年層的債務調整，出現了“難道連‘舉債投資’的損失也要用稅金來阻止”的爭議，政府連日來出面對此作出了解釋。 金融委員會通過14日出臺的金融部門民生穩定對策，決定對信用度較低的48000名青年債務者給予減免利息、延期償還本金、緩償期限適用低利息等優惠。因投資虛擬資產而負債的青年也是受惠對象。原有的債務調整項目只推遲償還本金，並不減免利息，約定年息也是最高15%，相對較高。雖然政府表示，將原來的債務調整制度擴大到了弱勢青年層，但此次措施遠遠超過了原先的優惠。 去年底1860萬億韓元家庭負債中，有597萬億韓元是向多家金融公司借款的多重債務人的債務。如果是正常的當局，就應該先檢查在負債炸彈爆炸之前處於極限狀況的弱勢家庭的實際情況。制定中長期計劃，引導償還債務，不能償還的不良債券要按照程序進行清理。但當局卻跳過了普通階段，首先出臺了對青年層減免利息、對個體戶減免本金的善心政策。由於政府自找的爭議，先發制人的負債結構調整計劃出現了差池。 無論是青年層還是個體戶，政府對舉債投資損失進行援助，是對誠實償還債務的大多數貸款者的欺瞞。最重要的是，毫無原則地降低利息、減免本金，會助長銀行虧損。由於承擔虧損的金融圈的保證余力減少，真正急需貸款的小工商業者的資金來源可能會被堵住。不分生計型債務人和舉債投資債務人地進行支援，就是把國庫的錢變成隨意揮霍的錢。

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