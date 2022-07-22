科舉及第. July. 22, 2022 07:57. . 科舉制以前，管理錄用大部分是由中央審查決定地方官推薦的孝子或清廉的婿吏，或特別聘用為國家立下功勞的家族（名門）子弟。特別是在重視門閥風氣盛行的魏晉時代，與當事人的能力無關，以家族的威勢進行管理是常例。但是，科舉制與家族背景無關，是普通家庭的書生也可以通過純粹的能力成為官吏的夢想舞臺。各地的才子蜂擁而至，為了及第，不少書生不知何年何月地埋頭於考試。正因為如此，才出現了“進士科50歲考上也算是早的”的說法。在唐高宗時期擔任宰相的薛元超也認為壹生的遺恨是自己“未能考中進士”。這可能是他對自己以“門陰（家族的陰德）”登上官位的刻骨銘心的自責。 過去考試的地位就是這樣，所以10年來壹直應試的詩人，在及第後歡呼雀躍是理所當然的事情。在他看來，及第比官員壹再晉升、多次調職還要厲害。氣勢磅礴地向故鄉朋友高喊“擦亮眼睛，好好看著我”。也就是說，現在應該對自己刮目相對。壹度承認詩人的才能，並勸其參加科舉考試的李紳偶然接觸到這首詩，並寫了壹首忠告詩。“假金方用真金鍍，若是真金不鍍金。十載長安得壹第，何須空腹用高心。”（譯文：只有虛假的，不好的東西才需要壹個好的包裝。如果是真實的，好的東西就不需要華麗的包裝來掩飾了。十年春秋苦讀才能及第，妳為什麽不積累知識，而去想那些遠大的誌向呢？）

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