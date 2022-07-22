市場規模達1萬億韓元，“K網絡漫畫”堂堂正正地走進學術領域. July. 22, 2022 07:57. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 《李末年系列》的李末年，《與神同行》的朱浩民，《甜蜜家園》的金坎比，《心裏的聲音》的趙錫，《未生》的尹泰浩…… 不僅在韓國國內，在海外也備受喜愛的韓國網絡漫畫市場期間培養出了很多明星作家。但是，如果問他們的作品能否被看作是經典作品，確實會有些猶豫。因為，能否進入壹個典型或模範的行列，與是否能大賣是兩碼事。 現在網絡漫畫也應該堂堂正正地作為壹種藝術體裁來對待，並大聲疾呼的書出來了。從2018年6月開始到本月為止出版的《漫畫網絡漫畫理論叢書》50卷和《漫畫網絡漫畫作家評論選》（交流圖書出版社）50卷，足足有100卷詳細記錄了韓國網絡漫畫的歷史。 長達100卷的大長征的第壹步要追溯到2016年。以Naver文化財團捐贈的4億韓元為基礎，韓國動畫學會和韓國卡通學會計劃出版100卷規模的書。因為他們認為，有必要對網絡漫畫進行學術理論和正確的評論。 交流圖書出版社編輯主管全正旭（音）表示：“韓國大學設有網絡漫畫相關專業的有70多所，但大部分都是以漫畫實際技能為主進行教學的”，“2013年僅為1500億韓元的網絡漫畫市場規模到2020年增長到了1萬億韓元，但相關研究卻遠遠不足。” 此次企劃僅研究者就有64人參與。不僅是漫畫動畫系、國文學系、文藝創作系、文化信息系、媒體系的教授，電影、文學評論家也相當多。代表企劃者、世宗大學漫畫動畫系教授韓昌完解釋說：“要想評價知識產權（IP）時代最受關註的內容—網絡漫畫，需要多種視角”，“為了讓夢想成為網絡漫畫作家或相關PD的青少年也能輕松閱讀，要通俗易懂。” 《漫畫網絡漫畫理論叢書》的重點是制定成為學術依據的基礎理論。與用紙質書看的日本挽歌、美國漫畫不同，分析了用智能手機消費的網絡漫畫的優點，並深入了解了最近以女性為主要讀者的成人網絡漫畫的社會文化背景。 《漫畫網絡漫畫作家評論選》仔細觀察了著名網絡漫畫作家的特征。例如，李末年作家將只在網絡社區流傳的荒誕無稽的“惡趣代碼”應用到了網絡漫畫中。尹泰浩作家以人性濃厚的敘事提高了網絡漫畫的作品性。 “世界上所有的文化都是從下位文化開始的。壹味地研究教授就是偏見。網絡漫畫現在應該被評價為文化，正確批評其文化不是學者的作用嗎？只有超越‘市場規模變大了’的單方面稱贊和‘網絡漫畫作家有爭議’的平面批判，才能實現網絡漫畫的世界化。”（韓教授）

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