“半人馬”新冠病毒亞種2周前流入韓國……又有壹自印度入境者被確認. July. 22, 2022 08:00. by 金素英記者、趙健熙記者 ksy@donga.com，becom@donga.com. 韓國追加確認了壹名新冠奧密克戎病毒亞分支“BA.2.75”（又名“半人馬”）確診者。這是繼14日確認韓國首例BA.2.75確診病例之後的第二例確診病例。 ○ 兩周前就已經流入韓國的“半人馬” 疾病管理廳21日表示，對確認感染新冠病毒的居住在忠清北道的30多歲外國人A某的標本進行精密分析的結果，確認其感染了BA.2.75。A某5日從印度經由仁川機場入境，根據海外入境者防疫標準，7日接受了基因擴增（PCR）檢查，結果確診。此後，A某在家接受了7天的治療，目前已被解除隔離。防疫當局相關人士表示：“A某和國內首例BA.2.75確診患者之間沒有流行病學關聯。” 防疫當局掌握的A某接觸者到目前為止有4人，目前還沒有新增確診者。但A某在被確診之前曾在公司上班，因此有可能出現更多的接觸者。據悉，檢查前A某沒有其他癥狀。 A某比國內首例BA.2.75確診患者提前4天被確診，但確認變異感染的時間晚了6天。這是因為檢體處理方式不同。對於首例確診患者，仁川市保健環境研究院認為“懷疑感染了BA.2.75”，破例迅速向疾病廳發送了檢體，而A某則從確診到確認變異感染，經歷了兩周的時間。疾病廳相關人士表示：“從地方自治團體確保確診者的檢體到送往疾病廳需要7天的時間，精密分析檢體又需要7天，”“其他國家壹般也需要2周以上的時間。” 但也有人指出，如果確認變異感染較晚，社區追加傳播的危險就會增加，因此應該加快確認速度。高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱（音）表示：“至少應該以首次發現BA.2.75的印度入境者為對象，更迅速地確認是否感染了變異病毒。” ○ 確診患者增加，引發“急診室大亂”擔憂 據統計，截至21日零時，韓國新增新冠確診病例為7.1170萬人，連續三天保持在7萬人左右。特別是以當天零時為準，正在住院的新冠重癥患者達107人，是自6月11日（101人）以後40天來首次出現三位數。 有人指出，雖然居家治療患者再次劇增，但他們缺乏能夠進入緊急狀況的病床。在心臟驟停或重癥外傷等情況下，由於沒有空病床，擔心無法及時接受治療的“急診室大亂”的呼聲越來越高。 據保健福利部透露，以20日為基準，在全國405個急診室中，有1623個可以治療新冠患者的隔離病床。這是包括出現新冠疑似癥狀的患者在等待PCR檢查結果時，可以接受應急處理的同期空間在內的數值。 在應急醫療現場，這種程度的病床數很難順利度過此次新冠再流行。截至21日零時，在家接受治療的人數為30.3069萬人，壹線急救病床還有余裕。但是，如果按照政府的預測，在此次流行高峰期每天新增確診患者30萬人，在家治療者將遠遠超過100萬人。 在這種情況下，福利部仍然堅持對新冠急救患者進行“隔離治療”的原則。亞洲大學醫院區域外傷中心主任鄭京元（音）表示：“壹線現場已經開始出現新冠患者移送延遲的現象，”“要想避免急診大亂，應該修改方針，讓普通病床也能接診急診患者。”

한국어