海力士•蘋果緊縮……投資、雇傭冰河期警告音非同尋常. July. 21, 2022 07:46. . SK海力士、LG能源解決方案等出口大企業開始推遲或保留投資時間。包括蘋果公司在內的美國大型科技企業也在減少招聘規模。因為隨著美國聯邦儲備制度（Fed•美聯儲）為了控制9%左右的物價，將標準利率提高到所需水平的意誌變得明確，預計伴隨消費萎縮、雇傭減少的全球經濟蕭條將會到來。 世界第二大存儲器半導體企業SK海力士保留了投資4.3萬億韓元於明年初動工的忠北清州NAND閃存工廠擴建計劃。因為電子產品需求減少、庫存增加，已經處於弱勢的半導體價格將進壹步下降。代工世界排名第壹的中國臺灣TSMC、存儲器排名第三的美國美光也在重新討論投資計劃。LG能源解決方案以匯率暴漲和高物價為由，決定重新考慮在美國建設電動汽車電池工廠的計劃。 國內外技術企業也在縮手縮腳。美國第壹大企業蘋果在今年第壹季度創下了歷史最高業績，但決定明年減少部分事業部門的研究開發和招聘預算。電動汽車第壹企業特斯拉正在推進裁員10%的計劃。Naver決定修改今年的招聘計劃，只招聘比去年的1100多人少30%左右的人員。Kakao、Coupang等也計劃將招聘規模最小化。到今年年初為止，保障高年薪並掃蕩人才的氛圍發生了翻天覆地的變化。 剛剛進入門檻的世界性經濟蕭條預計至少會持續到明年。有分析認為，要想將時隔41年的通貨膨脹通過利率上調加以控制，美國經濟的失業率增加、消費萎縮是不可避免的。第二季度增長率停留在0%左右的中國、因烏克蘭戰爭余波而面臨俄羅斯產天然氣供應中斷危機的歐盟（EU）、因油價及原材料上漲而面臨破產危機的新興國家等全世界同時進入了經濟停滯的冰河期。 隨著企業陸續轉換為緊縮、緊急經營體制，下半年韓國的投資、雇傭方面的警告聲也越來越大。5月尹錫悅政府上臺後，十大企業承諾在5年內投資1000萬億韓元，聘用近40萬人，但僅過兩個月，計劃就被推遲或流產。政府和政治圈要動員放寬限制、下調法人稅等投資誘因政策，盡快提高每周52小時制改編等勞動靈活性，防止企業的投資心理萎縮和經濟急劇下滑。

한국어