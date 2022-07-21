歐洲和英國也將加入“大步伐”隊伍. July. 21, 2022 07:46. by 朴民優 minwoo@donga.com. 繼韓國和美國等世界多國之後，此前在上調利率方面壹直猶豫不決的歐洲也將加入貨幣緊縮的行列。部分人預測存在采取“大步伐”（基準利率上調0.5個百分點）的可能性。如果歐洲上調利率，將是自2011年南歐財政危機後時隔11年再次上調利率。 據《金融時報》等外媒20日報道，歐洲中央銀行為控制惡性通貨膨脹，將在21日的貨幣政策會議上決定上調基準利率。歐洲央行在2011年7月最後壹次上調利率後，為刺激經濟逐漸下調利率，從2016年3月開始維持了6年以上的“零利率”。 當初市場普遍認為，歐洲央行此次將只上調0.25個百分點的利率。因為今年6月歐洲央行決定凍結利率，預告了這樣的上調幅度。但是，本月公布的6月歐元地區物價上漲率上升到8.6%，為了應對通貨膨脹，需要“大步伐”的主張開始得到支持。 再加上美國繼上月之後，預計本月末也將采取“巨大步伐”（基準利率上調0.75個百分點），這也提高了歐洲快速上調利率的可能性。因此，美元對歐元的價值跌至20年來的最低水平，進壹步助長了物價上漲。如果歐洲央行果斷實行“大步伐”，存款利率（標準利率的壹種）也將從-0.5%上升到0%，從2014年開始持續8年的“負利率實驗”將結束。《金融時報》報道說：“歐洲央行正在討論結束負利率上調0.5個百分點的方案，”“在貨幣政策決定之前，對大幅上調利率的預測越來越大。” 因9%的物價上漲率而呻吟的英國也正在研究動用“大步伐”的招數。英蘭銀行行長安德魯·貝利在19日舉行的某活動演說中表示：“下月將把利率上調0.5個百分點作為選項之壹進行討論。”如果英國將利率上調0.5個百分點，將是自1997年英蘭銀行獨立決定貨幣政策以來的第壹次。 但是，歐洲和英國的利率上調雖然有助於抑制物價上漲，但稍有不慎就會使本來就困難的經濟進壹步停滯。歐洲受到了烏克蘭戰爭和能源大亂的直接打擊，意大利等南歐國家也面臨著高負債率和政治風險。對此，有人擔心，第二次南歐財政危機有可能重演。但19日歐洲股市因期待上調利率會使歐元恢復價值而以暴漲趨勢收盤。

한국어