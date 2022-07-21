韓美乙支演習時隔5年復活……下月還將進行機動演習. July. 21, 2022 07:46. by 申圭振記者、尹相虎 軍事記者 newjin@donga.com、ysh1005@donga.com. 據悉，作為尹錫悅政府上臺後首次實施的下半年韓美聯合軍演的新名稱，“乙支自由盾牌（UFS）”有望被重點討論。與“關鍵決斷（KR）”、“禿鷲訓練（FE）”壹起被稱為三大聯合演習的“乙支自由衛士（UFG）”）將在更改名稱之後，時隔5年再次復活。“乙支自由衛士（UFG）”在文在寅政府上臺後的2018年被廢除。據悉，韓美事實上已就此次聯合軍演達成協議，並決定同時進行野外機動演習。 綜合《東亞日報》20日的采訪內容，韓美就8月22日至9月1日舉行的下半年聯合軍演的名稱定為“乙支自由盾牌（UFS）”達成了共識。雖然將前任文在寅政府廢除的“乙支自由衛士”的最後壹部分“衛士（G）”改為“盾牌（S）”，但事實上還是原封不動地繼承了。韓國政府消息人士表示：“雖然也有人提出包括‘同盟’壹詞或沿用現有‘乙支自由衛士’名稱的方案，但最終還是認為‘乙支自由盾牌（UFS）’比較合適。” 此前，文在寅政府廢除了原有的三大聯合演習，並大幅縮小演習規模。這反映了2018年與朝鮮進行無核化談判的基調。但是，韓美此次決定恢復演習名稱，並實施野外機動演習。8月份的聯合軍演通常是通過電腦模擬進行的，但現在為了提高演習效果，雙方同意甚至要進行野外機動演習。此前，韓美首腦在5月的聯合聲明中曾表示：“考慮到朝鮮不斷進化的威脅，雙方同意開始擴大聯合軍演範圍和規模的磋商。”但是，即使恢復野外機動演習，也很難立即像以前壹樣動員大規模（團級以上）兵力。 駐韓美軍就《東亞日報》關於聯合軍演新名稱的提問強調：“不會公開提及政策上計劃或實施的聯合軍演，”“有關聯合軍演的所有決定將由韓美同盟做出。”

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