美國國務院就遣返“脫北”漁民爭議表示：“對朝鮮人權深感擔憂”. July. 20, 2022 07:53. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國國務院當地時間18日就強制遣返“脫北”漁民爭議表示，“擔心朝鮮政權的人權狀況，”“正在和韓國共享這種憂慮。” 美國國務院發言人內德·普萊斯在當天的新聞發布會上被問到，“妳認為‘脫北’漁民被強制遣返事件會對人權問題產生什麽樣的影響”。他回答說：“對於朝鮮在國際舞臺上的行動，我們感到非常擔憂。”這是美國政府首次對強制遣返“脫北”漁民事件做出公開反應。 普萊斯表示：“雖然朝鮮政權在最近幾周內多次提及史無前例的彈道導彈試射，但（我們）對朝鮮政權的擔憂並不止於大規模殺傷性武器計劃。”他接著表示：“美國對朝鮮政權的人權狀況深表憂慮，”“與全世界同盟國共享這種憂慮，也和同盟國韓國共享。”他還說：“為了（向朝鮮）追究朝鮮發生的殘暴行為和蹂躪人權的責任，我們擁有並使用了特定工具。” 不過他表示：“關於個人在韓國被驅逐的過程，將交給韓國政府。”他回避了提及目前正在調查的遣返過程。 國際人權團體“大赦國際”14日在向聯合國人權理事會提交的《各國定期人權討論報告》中就韓國指出：“所有要求流亡的人都應該確立行政和法律結構，以保障‘不遣返（non-refoulement）’原則等合法程序。“不遣返”是國際法關於“不能把難民或流亡請求者強制遣返給迫害難民可能性大的國家”的規定。 “大赦國際”在發給“美國之音”的評論中也主張：“朝鮮漁民們接受公正審判的權利遭到了拒絕，”“將他們送回朝鮮的決定違反了‘不遣返’原則。”

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