“國內派最終檢驗”東亞杯，明天首場比賽打響. July. 19, 2022 07:53. by 金培中 wanted@donga.com. 這是登上參加2022卡塔爾世界杯的“本托號”的最後機會。 17日，保羅•本托主教練（53歲）率領的韓國國家男子足球代表隊為參加19日至27日舉行的東亞足球聯盟（EAFF）E-1錦標賽（東亞杯）而前往日本名古屋。從20日與中國隊的比賽開始，24日與中國香港隊、27日與日本隊展開交鋒。韓國隊從2003年開始，在每2年舉行壹次的東亞杯上，繼2015、2017、2019年之後，試圖取得4連冠和歷史第6次冠軍。 此次代表隊除了效力於日本J1聯賽的權敬源（大阪鋼巴）以外，其余25名球員都是國內派。由於不是國際足聯（FIFA）A級比賽期間，孫興慜（托特納姆熱刺隊）、黃義助（波爾多隊）、黃喜燦（伍爾弗漢普頓隊）、金玟哉（費內巴切隊）等在歐洲活動的球員都沒有加入。 除了國際足聯排名第24位的日本之外，排名比韓國（第28位）低的中國（第78位）、中國香港（第145位）等弱隊參加大會，因此比賽本身沒有多大意義。但是對於參賽球員來說，這是根據表現與否被列入世界杯最終名單，踏上決賽圈舞臺的最後機會。受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響，本屆卡塔爾世界杯上每支球隊的名單從23人增至26人。國內派球員很有可能成為擴大名單的受惠者。本托主教練在11日發表球員名單時表示：“不管對方是什麽樣的球隊、對方球員是什麽水平，我們都認為這是準備卡塔爾世界杯的過程，將參加此次大會。” 另壹方面，女子代表隊自2005年首屆大賽奪冠後，時隔17年再次向冠軍發起挑戰。女子代表隊在2月舉行的2022亞洲足球聯盟（AFC）女子亞洲杯上獲得了歷史最好成績—亞軍。與FIFA排名第6位、2020東京奧運會冠軍加拿大隊在上個月的友誼賽中以0比0握手言和，隊內氣氛非常融洽。從19日與日本隊的比賽開始，韓國女足將分別在23日、26日與中國隊和中國臺灣隊進行比賽。 此次東亞杯是自2019年以後時隔3年再次舉行。原計劃去年在中國舉行，但因新冠病毒大流行推遲了壹年。此後，中國因擔心新冠病毒在本國再次擴散而放棄舉辦大會，將舉辦地改為日本。

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