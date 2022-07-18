萌發新芽的喜悅與自豪. July. 18, 2022 07:53. . “即使被大風撼動，也會重新發芽。”―出自金琸桓的《美麗是要守護的》中 “農”是指“耕田種農作物”的意思。這個“農”是筆者人生中最有意義的詞語。大學時期研究植物醫院的微生物、碩士課程研究發出毒素的黴菌、博士課程研究主要用於害蟲防治的微生物，與農業生態界的微生物有著密切聯系。創立農業公司法人開始研究品種後，更加接近“農”。親自種植綠色環保水稻，努力守護農業的價值。 我曾看到奧地利山村前的公墓碑文上寫著“我是播種的農民”的內容。感受到了對農夫的自信心和自豪感，感動湧上心頭。我國也有很多農民在大自然中過著播種的生活，後來離開了人世，但從未聽說過有這樣的碑文。 最近大學也開始抹去“農”字。我專攻的“農生物學系”現在更名為“植物醫學系”，有的大學幹脆取消農科大學，加上生物、生命科學等單詞，重新起名單科大學的名稱。 但是最近經歷全球性新冠肺炎疫情後，對“農”的視線正在發生變化。這得益於在氣候危機時代，通過生態轉換教育尋找可持續性的方向轉換的呼聲越來越高。在被城市和資本席卷而飛馳的劇變時間裏，為了守護健康的世界，開始萌發希望。 守護農業現場是每年萌發新芽的喜悅和自豪的事情。希望能夠與更多的人共享拯救生態界根基的“農”的真正意義和使命。

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