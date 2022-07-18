拜登：“沙特將增產原油”……沙特斷然否認：“不曾討論過”. July. 18, 2022 07:54. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國總統拜登從執政前開始就批評世界最大產油國沙特阿拉伯鎮壓人權，為了解決高油價引發的通貨膨脹危機，在執政後首次來到沙特敦促提高原油產量，但未能得到想要的答復。雖然拜登與被認為是暗殺反體制媒體人士賈邁勒·卡舒吉事件幕後主使的沙特實權人物穆罕默德·本·薩勒曼王儲會面，進行了“碰拳握手”等努力，但沙特方面卻劃清界限表示，“沒有討論過增產問題”，甚至批評美國鎮壓人權。因此，很多人批評說，拜登的訪問徒然傷了體面，毫無實際利益可言。 拜登15日在沙特第二大城市吉達會見了王儲穆罕默德。他在13日至16日的為期4天的中東巡訪中，在會見以色列總理拉皮德等其他中東領導人時，親親密密地互相擁抱，但當天在會見穆罕默德時以型冠疫情為由，只進行了碰拳問候。分析認為，曾任《華盛頓郵報》專欄作家的卡舒吉在2018年在土耳其伊斯坦布爾沙特領事館被殺時，美國壹些人以這壹事件得到了穆罕默德的批準為由，在拜登巡訪中東之前就批評他“與殘酷的獨裁者攜手合作”，拜登的舉動明顯是意識到了這壹點。 拜登在會談結束後舉行的記者會上表示：“為了增加石油供應，沙特將在幾周內采取措施。”但沙特外交大臣費薩爾·本·法爾漢16日正面否認說：“沒有討論原油增產問題。”此外，他還表示，雙方也沒有為了應對伊朗的威脅而就共同防衛進行了討論。美國有線電視新聞網（CNN）等媒體特別報道稱，在兩國首腦的會談中，穆罕默德提到了伊拉克戰爭時期美軍在伊拉克阿布格萊布監獄虐待俘虜的事件等，對拜登進行了“人權反擊”。因此，美國國內批評輿論進壹步高漲。卡舒吉曾經供職的《華盛頓郵報》首席執行官弗雷德·瑞安斥責道：“總統的碰拳問候是壹件羞恥的事情，”“將給予穆罕默德王儲希望得到的‘不正當救援’。” 有分析認為，雪上加霜的是，拜登下功夫的以碳中和、清潔能源為中心的氣候變化法案，因執政民主黨的中間派參議員喬·曼欽等部分議員的反對，很難在參議院通過，因此他的立足之地將進壹步縮小。

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