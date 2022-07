以成員個人活動征服世界的BTS. July. 18, 2022 07:54. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 暫時中斷組合活動的防彈少年團(BTS)正以成員個人活動席卷海外唱片市場。 據BTS所屬經紀公司Big Hit Music透露,BTS成員J-Hope(鄭號錫)15日發行的首張正規專輯《Jack In The Box》16日在美國、英國、法國、日本等49個國家的iTunes上占據了頂級專輯排行榜的第壹位。 專輯主打歌《縱火Arson》登上了世界62個國家iTunes頂級歌曲排行榜的冠軍寶座。《Arson》MV(照片)在YouTube上的點擊量超過了1000萬次。雙主打歌《More》於1日公開,占據了84個國家iTunes頂級歌曲排行榜的第壹位。 另壹名成員田柾國也展現了強大的火力。他與美國創作歌手查理•普斯合作的《Left and Right》連續3周進入英國Official單曲排行榜。1日進入排行榜排名第41位的歌曲目前排在第66位。該歌曲的MV在YouTube上的點擊量超過了1億次。 BTS上月14日通過YouTube頻道“防彈TV”表示,將暫時中斷團體音樂活動,通過個人活動激活成員們的個性,尋求發展。

