IMF：“明年左右通貨膨脹或將得到穩定……各國需要出臺遏制政策”. July. 18, 2022 07:55. by 李恩澤 nabi@donga.com. 國際貨幣基金組織（IMF）總裁克裏斯蒂娜•格奧爾基耶娃預測，目前由能源和糧食價格暴漲主導的通貨膨脹將持續到明年。因此，預計全球經濟蕭條的憂慮也將加速。 格奧爾基耶娃總裁15日（當地時間）在接受美國CNBC采訪時表示：“世界利率將上漲到2023年，升溫的物價到那時或才開始冷卻。”她說：“現在物價依然在上漲。我們應該對此潑冷水”，並表示，“各國央行應該采取抑制通貨膨脹的措施，直到物價上漲率被限定在特定範圍內為止。” 世界最大資產運營公司美國BlackRock的創始人兼首席執行官（CEO）拉裏•芬克16日在接受《金融時報》（FT）采訪時警告說：“擔心糧食價格會像國際油價上漲趨勢壹樣上漲”，“糧食價格的上漲不僅會拉高通貨膨脹率，還會引發地緣政治矛盾。” 這意味著，隨著俄羅斯入侵世界谷倉烏克蘭，主要耕地遭到破壞，化肥價格也暴漲，全世界的收成都受到了打擊。世界銀行預測，受烏克蘭局勢的影響，今年全球糧食價格將上漲20%，特別是發展中國家將遭受巨大打擊。

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