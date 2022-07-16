尹錫悅的國政支持率又跌至32%……60歲以上民眾也有很多否定評價. July. 16, 2022 07:27. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統就任兩個多月，其國政執行得到的肯定評價跌到了32%。壹周內下降了5個百分點。與國政動力直接相關的任期初期支持率連續5周呈下降趨勢，總統室的苦惱也在加深。 韓國蓋洛普15日公布的7月第二周（12日至14日）調查結果顯示，回答尹錫悅履行國政“良好”的人占32%，比前壹周下降了5個百分點。相反，回答“做得不好”的人比前壹周上升了4個百分點，達到53%。尹錫悅的國政執行肯定評價從6月第二周的53%連續5周下降。否定評價超過50%尚屬首次。 韓國蓋洛普解釋說：“包括對尹總統友好的高齡層和國民力量黨支持層、傾向保守層在內的大部分應答者，從上周起肯定評價率下降、否定評價率上升的氣流壹直持續到本周。”實際上，據統計，在3月9日大選當時對尹錫悅給予絕對支持的60歲以上人群中，肯定占39%，否定占49%。從各地區來看，僅在大邱和慶北地區，肯定評價就占53%，其他地區肯定評價在30%以下。尹錫悅否定評價理由的第壹位是人事（26%）。排在第二位的是經驗不足和無能（11%），第三位是不關註經濟和民生（10%）。 政黨支持率從高到低，依次為國民力量黨38%、共同民主黨33%、無黨派23%、正義黨5%。國民力量黨的支持率比前壹周下降3個百分點，而共同民主黨的支持率則上升了3個百分點。 雖然執政黨內部對國政運營動力支持率暴跌的擔憂越來越大，但總統室相關人士當天表示：“不會對支持率壹喜壹悲，”“正在傾聽國民和輿論的聲音。”他還表示：“無論是關心民生還是宏觀經濟政策，我都沒有以‘如何反映在支持率上’的想法來工作，”“傾聽國民和輿論的聲音，理所當然是總統、總統室和政府應該做的事情。”

한국어