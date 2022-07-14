藍色時光. July. 14, 2022 07:54. . 法國昆蟲學家讓-亨利•法布爾研究了天微明經過的時間，即成為白天和夜晚界限的神秘時間段，並將其命名為“藍色時光（The Blue Hour）”。因為這個時間段的陽光呈藍色，所以得名。這迷人的藍色時光為許多藝術家提供了靈感。 皮德爾•塞維林•克羅耶爾是壹位熱愛“藍色時光”的畫家。特別是他畫了很多捕捉日暮時分的柔光的畫，42歲時畫的《斯卡根南部海邊的夏夜》就是代表作。斯卡根是位於丹麥最北端的壹個安靜的漁村。19世紀末，年輕畫家們聚集在這裏組成藝術共同體生活，他們被稱為“斯卡根畫家”。挪威出身的克羅耶爾於1891年在這裏定居。在巴黎活動已名聲大噪的他很快成為藝術社區的領袖。標榜印象主義的斯卡根畫家們經常相處，成為彼此的繪畫模特。這幅畫中的兩個女人也是斯卡根畫家。左邊的女性是安娜•安謝爾戈，戴帽子的右邊女性是畫家的妻子瑪麗。比克羅耶爾小16歲的瑪麗甚至去過巴黎留學，但因為丈夫的才能，幾乎放棄了創作活動。取而代之的是成為丈夫的繆斯，被刻在了畫幅上。 畫家最下功夫的部分是藍色時光的表現。日暮時分，藍天和大海似乎沒有界限地融為壹體。由於照亮白沙子的隱隱的光線和故意畫得小的人物，斯卡根海邊顯得更加神秘和安靜。 克羅耶爾在捕捉到最安靜、最完美的藍色時光時非常出色，但他的生活並不平靜。在50歲之前身體開始疼痛，在經歷精神疾病後逐漸變得粗暴起來。妻子也離開了，晚年還經歷了失明。就像證明黃昏過後夜幕降臨是理所當然的道理壹樣，他生活中令人著迷的藍色時光只是暫時的。

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