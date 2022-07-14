非英語圈首部，《魷魚遊戲》獲得艾美獎劇情類最佳劇集提名. July. 14, 2022 07:55. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. Netflix原創系列《魷魚遊戲》入圍被稱為美國廣播界奧斯卡獎的《艾美獎》電視劇部門（劇情類）最佳劇集提名名單。這是非英語圈電視劇首次獲得最佳劇集提名。李政宰等4名出演《魷魚遊戲》的演員也是歷史上首次入圍演技獎候選名單的韓國演員。 12日（當地時間），據主管艾美獎的美國電視藝術•科學學院（ATAS）透露，在第74屆艾美獎頒獎典禮上，《魷魚遊戲》共受獲了包括劇情類最佳劇集在內的14項提名。這創下了外語電視劇提名次數最多的紀錄。最佳劇集只授予此前用英語制作的電視劇獲獎資格，但《魷魚遊戲》首次打破了壁壘。《魷魚遊戲》將與《繼承之戰》、《奇怪物語》、《風騷律師》、《亢奮》、《黑錢勝地》、《人生切割術》、《黃蜂》等其它7部作品爭奪劇情類最佳劇集。 在《魷魚遊戲》中飾演“成基勛”的李政宰是首位獲得（劇情類劇集）最佳男主角提名的亞洲籍演員。李政宰13日通過經紀公司發表感想說：“能和優秀的演員們壹起上榜，感到非常榮幸”，“將繼續和喜愛《魷魚遊戲》的全世界粉絲們，還有壹起流汗的魷魚遊戲團隊壹起分享這份喜悅。”飾演“趙尚宇”的朴海秀和飾演“吳壹男”的吳永洙同時入圍劇情類劇集最佳男配角提名名單，兩人將圍繞獲獎展開競爭。飾演“姜清晨”的鄭浩研入圍劇情類劇集最佳女配角提名名單，飾演“智英”的李瑜美則獲得劇情類劇集最佳客串女演員提名。 擔任電視劇導演和劇本創作的黃東赫導演（照片）也是首位獲得電視劇部門最佳導演獎和劇本獎提名的韓國人。黃導演通過Netflix表示：“希望以《魷魚遊戲》被獲得艾美獎提名為契機，超越語言和文化的壁壘，讓全世界能夠更加敞開分享和理解彼此內容的機會之門。” 也有人預測，《魷魚遊戲》獲獎的可能性較大。美聯社（AP）評價說：“HBO電視劇《繼承之戰》在今年艾美獎提名中獲得了最多項（25項）提名，但遇到了《魷魚遊戲》這壹強有力的競爭者。”成為Netflix最大賣座作品的《魷魚遊戲》此前在金球獎、美國演員工會獎（SAG）、美國電視評論家選擇獎等頒獎典禮上接連包攬了獎項。 另外，決定第74屆黃金時段艾美獎（Primetime Emmy Awar誒s）獲獎者的頒獎典禮將於9月12日舉行，並通過NBC電視臺進行轉播。

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