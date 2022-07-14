第4次新冠疫苗接種從18日開始，接種年齡層擴大到50歲以上人群. July. 14, 2022 07:56. by 劉根亨記者、李智雲記者 noel@donga.com,easy@donga.com. 從18日開始，50歲以上或有糖尿病等基礎疾病的18歲以上成人將可以接種第4次新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。也就是說擴大了60歲以上、癌癥患者等免疫力低下者、感染脆弱設施入所者等此前受限制的第4次接種對象。而以確診者為對象的7日隔離治療義務暫時維持到新冠病毒再流行穩定為止。 國務總理韓德洙13日在政府首爾大樓舉行的中央災難安全對策本部會議上發表了上述內容的《應對再次流行的防疫應對方案》。韓總理表示：“通過第4次接種，新冠肺炎確診後可以預防重癥化。” 政府決定，此次不引入營業時間及聚會人員限制、室外口罩義務化等以全體國民為對象的保持社交距離措施。確診新冠肺炎後死亡的致死率，以5月份為基準，下降到了0.07%，而且醫療應對能力充足。疾病管理廳廳長白景蘭（音）當天表示：“我們的目標是提高自主防疫意識，追求防疫和日常生活的協調。” 截至13日0時，日新增確診病例為4.0266萬例，時隔63天再次超過了4萬人。與壹周前的6日（1.9371萬名）相比，增加了1.1倍。特別是，境外輸入患者達398人，繼今年1月14日（406人）之後居歷史第二位。

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