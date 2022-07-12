逾半數的OECD經濟團體認為“GDP將下降0.5~1%”. July. 12, 2022 07:59. by 郭道英 now@donga.com. 據調查，經濟合作與發展組織（OECD）成員國經濟團體提出的今年下半年（7~12月）經濟前景與前壹年相比有所惡化。 據全國經濟家聯合會（以下全經聯）11日透露，OECD經濟產業咨詢委員會（BIAC）對今年下半年世界經濟狀況及烏克蘭戰爭的影響進行了調查，結果顯示，壹半以上的受訪者（應答國家）預測烏克蘭戰爭將導致國內生產總值（GDP）下降0.5~1個百分點。該調查是6月份以OECD31個會員國經濟團體為對象進行的。在韓國，全經聯成為了調查對象。 OECD各國經濟團體中，對今年下半年整體經營環境預測為“好”的只有10%與去年60%的人預測下半年的前景“好”相比，大幅下降。相反，認為經營環境“壹般”的比率從去年的12%增加到今年的59%，認為經營環境“不好”和“非常不好”的比率從28%增加到31%。 在全球宏觀經濟狀況下，最令人擔憂的部門有能源價格及供應（74%）、全球供應網問題（17%）等。 企業投資前景也進壹步惡化。預測下半年本國企業投資將增加（“強勁增長”、“略有增加”）的比率從去年的95%下降到了今年的72%，下降了23個百分點。回答“投資會減少”（“大幅減少”、“略有減少”）的比率也從2%增加到了23%，增加了21個百分點。 對於烏克蘭戰爭對本國GDP的影響，53%的受訪者預測本國GDP將下降0.5~1個百分點。據統計，預測GDP將下降1個百分點以上的比率為18%。20%的受訪者表示，現在預測準確的影響還為時過早。 據調查，戰爭引發的通貨膨脹憂慮也很大。68%的應答者預測烏克蘭戰爭將導致2%以上的物價上漲率。全經聯表示，預測0.5~2%之間物價上漲影響的應答率為19%，沒有國家預測物價會下跌。

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