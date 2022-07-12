韓美將從8月22日起舉行聯合軍演……有望時隔5年進行實操演練. July. 12, 2022 08:00. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓美軍方暫時決定，從8月22日至9月1日舉行下半年聯合軍演。利用電腦模擬的指揮所演習和中斷4年多的野外實際機動演習也將重新啟動。 據韓國軍方11日透露，韓美決定，今年下半年的聯合軍演將於8月22日至9月1日舉行。韓美計劃在此次演習中實施戰時作戰指揮權移交後由韓國軍隊主導的未來聯合司令部的第二階段（完全運用能力）檢驗。另外，雙方還正在討論恢復在前任文在寅政府時期事實上中斷的野外機動演練。此前，韓美首腦在5月份的聯合聲明中曾表示，考慮到朝鮮不斷演進的威脅，將擴大聯合軍演的範圍和規模。但是，即使恢復野外實機動演練，考慮到美軍戰鬥力的運用情況和新冠防疫等，預計很難像以前那樣有大規模（團級以上）兵力、裝備參加。 據悉，最近駐韓、駐日美國空軍和韓國空軍利用實物大小的“飛毛腿”導彈模擬彈頭，實施了應對朝鮮化學彈攻擊的演習。此前，韓美在主要空軍基地進行了利用朝鮮短程導彈的化學攻擊應對演習，但公開該演習動用實物大小的“飛毛腿”模擬彈頭的事實尚屬首次。 美國國防部當地時間8日公開的演習照片中，美軍爆炸物處理小組人員回收標記為“SCUD”（“飛毛腿”）的實物大小的模擬“飛毛腿”彈頭後，用重型裝備搬運到軍用卡車上。由於沒有穿防爆裝備和防護服等，所以推測是演練結束後回收使用的模擬彈頭的過程。 美國國防部表示，該演習於6日在京畿道水原空軍基地進行，日本青森縣三澤基地所屬的駐日美國空軍和駐韓美國空軍及韓國空軍的爆炸物處理小組官兵參加了演習。美國防部還表示：“演習的內容是，根據劇本，通過掌握爆炸物處理程序的戰術，加強韓美空軍之間的相互運用性和準備態勢。”

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