流向中國和日本的2萬億韓元“可疑的海外匯款”……金融監督院著手調查. July. 11, 2022 13:57. by 金紫炫記者、宋慧美記者 zion37@donga.com,1am@donga.com. 據悉，最近兩家商業銀行發生了2萬億韓元以上的外匯交易，金融當局正在進行檢查，通過友利銀行向中國、日本等地匯款4000億韓元的企業被推測為是去年成立的皮包公司。 8日，據金融圈透露，最近1年間通過首爾友利銀行分行匯入外匯的8000億韓元中，地方的A公司是4000億韓元以上資金的匯款主體。A公司以金條等交易金額的名義，分數百次向中國、日本等進行匯款。 但是A公司是去年新設的，而且也不是制造、加工物品等進行出口的產業體，因此金融圈認為有可能是為了隱藏資金來源而成立的皮包公司。 另據悉，通過新韓銀行兩家分行匯款的1.3萬億韓元外匯交易中，匯款主體被懷疑是皮包公司的事例很多。 在新韓、友利銀行進行的大規模外匯匯款不是確認進口品海關通過後匯款的“事後匯款”，而是在收到物品之前進行的“事前匯款”，因此疑惑越來越大。也就是說，實際上是否進行了進出口交易尚不明確。 金融圈內有人懷疑，非法外匯交易勢力在國內交易所以更高的價格出售從海外購買的虛擬資產，將差價匯往海外或將相關資金用於洗錢目的等。過去也曾利用虛擬資產在韓國交易更貴的“辛奇溢價”，比特幣兌換盛行。 金融監督院正在對友利、新韓銀行的外匯異常交易進行現場檢查。金融監督院相關人士表示：“正在綜合調查銀行是否遵守了憑證確認和可疑交易報告程序等。”

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