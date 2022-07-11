SKT將在釜山國際車展上展示UAM願景. July. 11, 2022 08:16. by 洪錫浩記者 will@donga.com. SK電訊公司10日表示，將在15日開幕的“2022釜山國際車展”上，成為國內唯壹壹家推進城市空中交通（UAM）商用化的企業。 SK電訊計劃在釜山國際車展上建設400平方米規模的展示館，介紹UAM事業目標，並提供空中出租車虛擬體驗。來到SK電訊展示館的參觀者可以聽取SK電訊正在構想的UAM服務和事業願景的說明後，乘坐大型機械臂模擬器，體驗像乘坐UAM飛機壹樣的飛行體驗。啟動機械臂模擬器時，填滿展館後墻的大型發光二極管（LED）屏幕上會升起釜山的天空，增添生動感。SK電訊曾於3月在西班牙巴塞羅那舉行的“移動世界大會（MWC）2022”現場提供了UAM體驗。 SK電訊參與的“K-UAM夢之隊”財團還將參加15日在首爾九老區高尺天空巨蛋體育場舉行的“2022大韓民國無人機•UAM博覽會”。以2025年UAM商用化為目標的財團有韓國機場公社、韓華系統、韓國交通研究院等參與。該財團去年11月在金浦國際機場成功進行了綜合驗證。 此次博覽會由韓國的無人機、UAM領域的領先企業和機構參與，討論技術應用事例和今後的事業戰略。SK電訊計劃在博覽會開幕式之前舉行的論壇上發表UAM事業計劃。 SK電訊最近對在通信、移動出行業界成為新壹代產業的UAM產業表現出濃厚的興趣。公司去年年末還成立了首席執行官（CEO）直屬的UAM事業推進特別工作組（TF）。

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