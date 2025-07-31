美國要求韓國“拿出最好的最終方案”……韓國財界全面出動

在韓美關稅談判之前，美國要求韓國提出“最佳的最終談判方案”。美國總統特朗普也暗示，韓美關稅談判有可能在當地時間31日之前無法結束，加大了施壓力度。在韓美就對美投資額和農畜產品市場開放程度仍然存在分歧的情況下，韓國政府繼造船業、半導體、採購美國產武器後，在對美投資一攬子計劃中增加了充電電池、生物等主力戰略產業。此外，繼三星電子會長李在鎔、韓華集團副社長金東官之後，現代汽車集團會長鄭義宣在關稅生效兩天前訪問美國支援談判等，展開了全力戰。特朗普29日被問到“與韓國的關稅談判明天結束嗎”時，反問道“明天結束什麼?”，並答道，“明天不會結束”。雖然不確定他是否確指韓國，但暗示了關稅談判不易達成妥協。據《華爾街日報》當地時間29日報道，美國商務部長盧特尼克此前在蘇格蘭舉行的談判中，要求韓國“拿着最佳和最終的談判方案到談判桌前”。《華爾街日報》報道稱，盧特尼克在會見韓國副總理兼企劃財政部部長具潤哲、產業通商資源部部長金正官等人後，在向特朗普提出最終協商方案時稱，“必須把一切帶來”。這等於是向韓國施壓，要求韓國增加提出的對美投資額等。韓國進入了全力戰體制。據悉，在財界人士中第三名踏上訪美之路的鄭義宣將支援下調汽車產品關稅的談判。總統政策室長金容範在當天的吹風會上表示：“民間企業此前構築的美國網絡相當多。政府談判的大框架必要時可以共享。在民間也可以見到很多（美國）政府高層官員。正在接受在那裏聽到的消息。”據悉，李在明總統當天與具潤哲等在美國進行談判的主要部長們舉行視頻會議，討論了對策。具潤哲計劃在關稅生效前一天的7月31日與美國財政部長貝森特進行談判。據悉，韓國政府正在準備“2000億美元（約274萬億韓元）+α”的投資額提案，但美國要求投資4000億美元（約557萬億韓元）。金容範就對美投資套餐表示：“半導體、充電電池、生物等也在繼續討論。”韓國政府高層人士表示：“不能滿足美國的所有要求。不過，投資規模可以調整。”申圭鎮記者，華盛頓=常駐記者申鎮宇 newjin@donga.com、niceshin@donga.com