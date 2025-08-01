韓美關稅談判達成妥協，雖然越過了一座“大山”……



韓美關稅談判於美國當地時間7月30日全面達成一致。針對韓國產產品原本預告25%的對等關稅、原本徵收25%的汽車、汽車零部件關稅將降至15%。有評價稱，15%與美國市場上的主要競爭對手日本、歐盟持平，避免了最壞的情況。同時，協議阻止可能引發嚴重社會矛盾的大米、牛肉等農畜產品市場的進一步開放，對安保構成威脅的美國大科技企業運送超精密地圖出境的要求也被排除在討論對象之外，這一點也具有重要意義。



韓國總統李在明當天表示：“經過收集多種意見、反覆進行戰略整理，終於達成了關稅談判協議。”美國總統特朗普也表示：“決定與韓國簽署全面、完整的貿易協議。”雖然此前有人擔心兩國談判可能會超過8月1日的時限，但通過與特朗普總統的首次面談，立即達成談判，圍繞韓國經濟的一大不確定性得到了消除。



韓國爲說服美國，承諾對美投資3500億美元（約488萬億韓元）。據悉，韓國企業將承擔大部分投資，但在談判過程中，三星電子、現代汽車、韓華海洋等大企業領導人在當地展開的全力支持起到了很大的作用。



雖然通過談判達成協議，韓國避免了以比競爭國家更不利的關稅率展開競爭的情況，但可以說，作爲與中國一道的兩大出口市場，守護美國市場的正式課題現在剛剛開始。特別是，對美最大出口品種汽車及配件行業曾經因韓美自貿協定享受零關稅優惠，一直比日本和歐盟低2.5%的關稅效果也將喪失。消失的關稅效果只能用品質或營銷來抵消。



韓國在與美國的談判過程中，作爲降低關稅率的決定性籌碼，承諾實施向美國造船業投資1500億美元（包括貸款和擔保）的“MASGA（讓美國造船業更加偉大）項目”；此外還將建立2000億美元的基金，投資美國政府指定並擔保的產業。雖然總投資額3500億美元低於美國當初要求的4000億美元，但仍將給韓國經濟帶來巨大的負擔。3500億美元是今年政府預算的70%。



規模是一方面，圍繞對美投資基金的詳細內容如何確定，損益計算書也會有很大變化。問題是何時以何種形式建立投資基金，如何分配投資利潤。雖然美國表示“美國拿走收益的90%”，韓國政府卻表示“90%收益是再投資的概念”，兩者存在很大差異。此外，有必要就對美投資最大限度地分配給韓國企業當地半導體、汽車、二次電池、核電站、生物產業進行談判。還應該制定對因徵收50%的商品關稅而遭受巨大損失的鋼鐵、鋁產業的支援政策。



雖然不確定性得以減少，但迄今無關稅出口到美國的企業的負擔只能加重。在美國建廠的企業還要克服美國的高工資、高物價障礙。隨着投資流向美國，韓國製造業的空洞化、工作崗位減少也有可能加速。對在韓國投資的企業，物質和制度上的獎勵變得更加重要。

