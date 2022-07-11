世界排名第155位的張秀晶奪得WTA125系列賽冠軍，時隔40年之後創造韓國女子網球歷史. July. 11, 2022 08:18. by 任寶美 bom@donga.com. 張秀晶（27歲•大邱市廳•照片）在女子職業網球（WTA）125K系列諾迪亞公開賽上奪冠。9日（當地時間），張秀晶在瑞典維斯塔德舉行的諾迪亞公開賽女子單打決賽中以2比1（3-6、6-3、6-1）戰勝了裏貝卡•馬薩洛娃（第146位•西班牙）。 巧合的是，當天在英國舉行了溫布爾登網球公開賽女子單打決賽。在溫布爾登網球公開賽資格賽決賽第3輪比賽中敗北，未能進入正賽階段的張秀晶雖然等待了1次，但由於沒有出現追加棄權選手，錯過了正賽舞臺。 張秀晶將當時品嘗到的“苦味”最終換成了職業生涯第壹次奪冠的“甜蜜”。世界排名僅第155位的張秀晶在此次比賽決賽中連壹盤都沒有失掉，以2比0完勝對手。此前她在32強賽上相遇的克拉拉•伯雷爾（第95位•法國）、在16強賽上相遇的範納•伍德利巴爾迪（第100位•匈牙利）等，面對排名靠前的種子選手也沒有失掉壹盤。在決賽中，張秀晶被馬薩洛娃的強力發球擊敗，在本屆大會上首次失掉壹盤。但從第2盤開始，她憑借強有力的正手進攻，連續兩次在對方發球局中實現破發，扭轉了局面。 5年前在檀香山舉行的125K系列賽決賽中，以1比2敗北，只能屈居亞軍的張秀晶憑借此次奪冠，成為了繼1982年的李德熙（WTA邁爾斯港大賽冠軍）之後，在韓國女子網球選手中取得最有分量冠軍的選手。此前，趙允貞在WTA巡回賽單打比賽中三次（2002~2003~2006）進入決賽，但均獲得亞軍。WTA 125K系列大賽是WTA巡回賽下壹等級大賽，世界排名前100位的選手有資格參加比賽。

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