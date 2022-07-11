時隔45天，韓國單日新增確診病例再次超過2萬人. July. 11, 2022 08:19. by 趙健熙記者、李知雲記者 becom@donga.com,easy@donga.com. 與新冠病毒奧密克戎變異毒株相比免疫規避水平高出3倍以上的“BA.5”已成為韓國優勢品種。隨著韓國連續兩天出現超過2萬名確診患者等擴散趨勢的擴大，防疫當局正在討論將新冠第四針接種對象擴大到50多歲的方案。 據防疫當局10日透露，上周（3日至9日）在韓國發生的新冠確診病例中檢測出的BA.5高達40%以上。就在前壹周（6月26日至7月2日），BA.5的檢測率為24.1%，低於奧密克戎變異毒株的分支“BA.2.3”（39.5%）和“BA.2”（24.2%）。但僅僅壹周時間，BA.5感染患者劇增，已成為韓國占比最高的病毒。防疫當局相關人士表示：“從海外趨勢來看，本周國內BA.5的檢測率也將超過50%。” 隨著BA.5的流行，韓國新冠確診者規模也在擴大。截止到10日零時，韓國新增確診病例為20410例。繼前壹天的20286名確診患者之後，連續兩天出現了2萬名以上的確診患者。這是自5月25日（23945人）以後，時隔45天，單日確診人數首次超過2萬人。最近壹周（4日至10日）新冠死亡人數為73人，是之前壹周（48人）的1.5倍。 防疫當局將於11日召開預防接種專門委員會會議，討論擴大新冠疫苗第四針接種對象。會上將積極討論把接種對象年齡從現行的60歲以上擴大到50歲以上的方案。第四針接種“積極勸告”對象也將比現行的80歲以上人群有所擴大。

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