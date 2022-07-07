甚至偽造部長官印的“特供”……清除這些才是公正. July. 07, 2022 08:01. . 監查院昨天表示，以世宗市遷移機關為對象的公寓特別供應中，有116名公務員以不正當的手段中簽。從2010年開始在該地區開展特供的11年間，教育部、國民權益委員會、韓國土地住宅公社等中央部門和公共機關的非法和變相出售行為成為慣例。公職人員將世宗市遷移利用為理財機會。 從監查結果中發現的不當中簽事例來看，公職人員是否具備作為對國民的服務者應有的基本素養令人懷疑。忠清南道錦山郡壹名公務員在被派往行政安全部工作期間中簽世宗市特供後，用行政安全部代替錦山郡作為所屬機關，並復制部長官印制作了虛假文件。還有即將退休的公務員們從所屬機關得到特供對象確認書，簽訂了公寓合同。 去年5月，不是遷移對象的關稅評價分類院投入171億韓元的預算建造了辦公樓，49人還得到了特供，這壹事實被傳開後，世宗市特供被公開討論。雖然受到了“第二次土地公社事件”的批評，但監查結果被舉報的人只有偽造官印的錦山郡公務員1名。其余只進行了問責、註意、通報等處理。不正當中簽後放棄合約的人，幹脆被排除在懲戒對象之外。現政府把常識和公正刻畫為第壹個國政課題，但對眼前的腐敗卻給予了不痛不癢的處分。國土交通部表示，今後將根據是否違反法令，進行追加舉報。但是國土部本身就是因非法發放特供確認書而受到監查院註意的部門。能否采取客觀、嚴格的措施還是個疑問。 壹直以來，公職人員通過特供制輕松購買公寓後轉手出售，從中賺取差價。在此過程中，反復出現了價格暴漲、增加實際需求者負擔的惡性循環。據調查，獲得世宗市特供的公職人員平均獲得的差價超過5億韓元。因房價暴漲而無法購買自家房子的國民們，在看到公職人員的不當中簽情況後，再次陷入了被剝奪感之中。 以此次監查為契機，有必要對在世宗市乃至全國革新城市進行的特供進行全面調查和調查。本月5日，尹錫悅總統表示將親自處理民生問題。如果掩蓋在溫飽問題上暴露的不公正，任何民生動作都不會得到國民的認同。

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