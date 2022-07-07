YTN：“許埈珥初中時解開國際象棋謎題，體驗數學學問”. July. 07, 2022 08:03. by 權九龍記者 9dragon@donga.com. “兒子屬於有點傻乎乎的類型。上幼兒園的時候，去上寫作公開課，只寫了自己的名字就在那裏發呆。結果還把‘許埈珥’的‘이（珥）’寫成了‘ㅣ，ㅇ’。” 6日，韓裔首次獲得“數學界的諾貝爾獎”菲爾茲獎榮譽的許埈珥教授的父親、高麗大學統計學系名譽教授許明會（音）在接受本報的電話采訪時回憶說：“小時候的許埈珥教授讓我有些郁悶。” ● “想要營造創意性……我親自做過數學教育，但是兒子有點跟不上” 許明會教授解釋說：“小時候，在教育許埈珥教授的過程中，有時對子女達不到父母的欲望感到郁悶，但想最大限度地重視兒子的自律性和創意性，結果自由成為了許埈珥教授的優點。” 許教授說：“（兒子）玩遊戲時習慣把它們變形，進行創意性改造，我也想制作很多這樣的東西”，“我嘗試過將擲柶遊戲或鬼腳圖遊戲制作成多種版本，還做過很多收集蘑菇並進行拍攝分類的項目。” 對於許埈珥教授沈迷於寫詩和寫作的中學生時期，他表示：“詩寫得很好，還寫了小說”，“因為寫文章是妻子的專業領域，所以壹起看，稱贊和批評。”許埈珥的母親是首爾大學俄語•俄羅斯文學系名譽教授李仁英。 在介紹小時候親自教數學的軼事時，他說：“中學時曾教過數學教育。因為我也是數學專業的學生，所以按照最近的標準來說，當時我對兒子產生了欲望，想讓他上奧數班”，“許埈珥或許是有點跟不上的緣故，好像有過心理上的反抗。” 他還回憶說：“最近看到兒子寫的文章，本應該給父親留下十分擅長數學的印象，但本人壹直處於沒有達到預期的水平，所以覺得是不是受到了壓力呢？” ● “不要進行超前教學和私人教育，要給予充分自由” 許明會教授在教育子女時，不僅提到有必要尊重子女的意願，還對韓國教育制度提出了建議。也就是說，不應采取整齊劃壹、勝者獨食的結構，而應培養靈活、協作性。 當被問及許埈珥教授說高中退學後要參加鑒定考試時，他回答說：“從早到晚50分鐘、10分鐘反復10次左右。非常理解那種殘酷，埈珥當時有點忍受不住那樣的狀況了”，“當兒子提出退學的想法時，覺得在家做也是壹種方法，所以欣然接受了。” 接著，許教授對現在撫養子女的父母們強調說：“我認為超前教學是錯誤的，對於私人教育（課外輔導），我也是反對的”，“應該給孩子創造條件，讓他們獲得充分自由。” 他還主張：“別人說‘這樣做’是可以參考的，但參考過後最好不那樣做”，“我認為今後多樣性會賦予人類價值。” 對於韓國的教育制度，許教授表示：“我認為，追求讓某壹個最優秀的人發光，剩下的全部成為敗者的競爭性勝者的教育模式是錯誤的”，“反對區分文科和理科，人文素養對數理性工作也有相當大的幫助，反之亦然。”

한국어