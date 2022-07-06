曾經的高中自退生，如今獲得“數學界的諾貝爾獎”. July. 06, 2022 08:05. by 金敏洙=東亞科學記者 reborn@donga.com. 美國普林斯頓大學數學系教授許埈珥（39歲•韓國高等科學院碩學教授）作為韓裔首次獲得了數學界諾貝爾獎“菲爾茲獎”，書寫了韓國數學界的新歷史。 國際數學聯盟（IMU）5日上午（當地時間）表示，在芬蘭赫爾辛基阿爾托大學，許埈珥教授和瑞士洛桑聯邦理工學院教授瑪麗娜•比亞喬斯卡、法國高等科學院教授雨果•杜米尼爾科潘、英國牛津大學教授詹姆斯•梅納德等人壹同被選為菲爾茲獎獲獎者。 菲爾茲獎是授予在數學領域取得卓越業績的40周歲以下年輕數學家的數學界最高權威學術獎。在每4年舉行壹次的世界數學家大會開幕式上，進行發表和授予。因諾貝爾獎未設置數學領域，因此該獎項又被稱為“數學界的諾貝爾獎”。 自1936年首次頒發菲爾茲獎以來，包括今年的4名在內，共有64人獲獎者。其中10人屬於亞裔，但在亞洲地區接受大學教育的獲獎者只有6人。最近30年以內的亞洲獲獎者只有2人，他們分別是2014年獲獎的伊朗德黑蘭理工大學出身的已故馬裏亞姆•米爾紮哈尼教授和許教授。 菲爾茲獎評選委員會解釋了評定理由：“因利用代數幾何學的工具，解決各種組合論問題，發展‘幾何學組合論’的功勞，授予許埈珥教授菲爾茲獎。” 出生於美國加利福尼亞的許教授在韓國讀完小學和中學後，從高中退學。2007年他獲得首爾大學物理天文學系數學系學士學位，2009年獲得同校數學系碩士學位。之後許教授前往美國，2012年在伊利諾伊大學攻讀博士課程，解決了45年來數學界難題“裏德猜想”，壹躍成為明星，6年後又解決了包括裏德猜想在內的“羅塔猜測”，再次震驚了世界數學界。 國際數學聯盟會長卡洛斯•肯尼格（音）表示：“許教授在兩個非常不同的領域--代數幾何和組合論中找到了交叉點，解決了組合論的難題”，“這樣的發現並不多，通過組合論研究獲得菲爾茲獎尚屬首次。”

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