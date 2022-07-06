22歲白人男子開槍掃射中6人死亡……充滿鮮血的美國獨立紀念日. July. 06, 2022 08:04. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、金秀賢記者 weappon@donga.com,newsoo@donga.com. 美國獨立紀念日4日，22歲白人男子羅伯特·克裏莫三世（照片）在美國伊利諾伊州芝加哥郊外的海蘭帕克向慶典遊行遊客開槍掃射，到目前為止，至少有6人死亡、40人受傷。自上月25日美國總統拜登簽署包括調查未滿21歲槍支購買者犯罪記錄等在內的槍支限制強化法案後，僅過9天最大的國慶日活動就充滿了鮮血，美國全境都受到了沖擊。 拜登在事件發生後發表緊急聲明，表示“不會停止與槍支暴力的鬥爭”，但要求采取高強度追加對策的呼聲卻不斷。據美國非營利團體“槍支暴力檔案”統計，進入今年以來，美國全境共發生309起槍擊事件，累計死亡人數達10060人。 ○ 慶典開始僅20分鐘，就對孩子和老人胡亂掃射 當天的慘案發生在獨立紀念日遊行開始約20分鐘後的上午10時20分左右。克裏莫居住在猶太人較多的富人集居地海蘭帕克，他爬上小區某商鋪建築物的屋頂，開始用步槍向對面的遊客不加區分地射擊。 揮舞著星條旗享受慶典的遊客們第壹次聽到槍聲時，還以為這是遊行用的禮炮或煙花。但在周圍有人流血倒下後開始躲避，現場慘不忍睹。在現場拍攝的部分槍擊案視頻中，聽到了60次以上的槍聲。 警方當天表示，死傷者的年齡從8歲到85歲不等。有受傷者身體多處遭到槍擊，情況嚴重，不排除死亡人數增加的可能性。重傷者中有壹名兒童。 事件發生7個小時後的當天下午，克裏莫在某車輛檢查站被抓獲。據悉，他從高中時期的2016年起以“awake the rapper”的名字活動，當時在MV中使用了大量殺傷、讓人聯想起被警察殺害的槍擊犯的形象等。他在社交媒體上還上傳了參加前總統特朗普支持活動的視頻。他還上傳了1987年前共和黨參議員伯德·德懷爾因涉嫌受賄而在記者招待會上用手槍做出極端選擇的視頻，並寫道“政治家就應該這樣演講”。他的父親是地區知名人士，2019年曾競選海蘭帕克市市長。 ○ 成為美國日常生活的槍擊事件 今年以來，美國發生了史無前例的槍擊慘案。此前，5月在得克薩斯州烏瓦爾德市羅伯小學，壹名西班牙裔男子持槍亂射，造成19名學生和2名教師等共21人死亡。同月，紐約州布法羅超市也有10名因白人男性亂射死亡。羅伯小學慘案發生後，美國全境的槍支管制輿論不斷高漲，自1993年以後時隔29年再次通過了槍支管制法案，但由於沒有提高槍支購買年齡、禁止銷售突擊步槍及大容量彈倉等高強度限制，因此不斷有人批評這是“半拉子立法”。 拜登雖然表明了有意進壹步限制槍支，但由於聯邦最高法院9名大法官中有6人是保守傾向、在野黨共和黨及美國最大利益團體全美槍支協會的反對等，有分析認為，進壹步限制並不容易。最高法院以提及槍支擁有自由的憲法修正案第二條為由，明確表示反對追加限制。執政黨民主黨所屬的伊利諾伊州州長傑伊·弗裏茨克表示，“用槍奪走無辜生命的‘邪惡’無法形容。槍擊事件正在成為每周都發生的美國的傳統”，敦促進壹步限制。

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